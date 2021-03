Als Leih-Trainer vom DFB zu Bayer Leverkusen: Wie Wolf seine Chance als Bosz-Nachfolger sieht

Hannes Wolf ist bei Bayer Leverkusen zunächst ausdrücklich ein Trainer auf Zeit. Ein langfristiges Engagement des 39-Jährigen beim Bundesligisten ist aber zumindest möglich. Der Nachfolger des am Dienstagmorgen beurlaubten Peter Bosz trainiert normalerweise die U18-Nationalmannschaft des DFB. Doch bei Bayer hält man es nicht für ganz ausgeschlossen, dass der Ex-Trainer des VfB Stuttgart und Hamburger SV über den Sommer hinaus im Rheinland bleibt. Anzeige "Zunächst ist es nur für die acht Spiele. Aber ausgeschlossen ist natürlich nichts", sagte Bayer-Sportchef Rudi Völler bei der Vorstellung des neuen Trainers am Dienstag. Bayer-Sportdirektor Simon Rolfes ergänzte: "Wir waren erst einmal fokussiert, die beste Konstellation für diese acht Wochen zu finden. Was Richtung Sommer passiert, werden wir uns in Ruhe überlegen und im nächsten Schritt anschauen." Wolf selbst wolle nicht zu weit in die Zukunft schauen. Der 39-Jährige stellte klar, "dass ich den Job beim DFB für diesen kurzen Zeitraum nicht aufgegeben hätte. Das wäre fahrlässig gewesen. Das Konstrukt der Ausleihe ist für mich ein sehr gutes, weil ich mit allem, was ich habe, reingehen kann, ohne den ganz großen Druck, was ich mache, wenn es nicht weitergeht. Wichtig war mir auch, dass ich keinen im Stich lasse."

Wolf verspürt keinen Druck Er könne sich auch mit der Rolle als U18-Trainer beim DFB "total identifizieren". Aber auch die Aufgaben als Chef-Coach einer Profi-Mannschaft hätten ihm "große Freude" bereitet. "Es macht nicht so viel Sinn in die Zukunft zu schauen. Ich freue mich jetzt riesig auf die kommenden acht Wochen. Es ist eine fantastische Aufgabe. Da wird es so viel zu denken und arbeiten geben, so viele Themen an die wir ranwollen. Es gibt keine Zeit, um über das nachzudenken, was danach kommt. Ich gehe hier ohne den ganz großen Druck an die Aufgabe. Es ist eine sehr, sehr gute Konstellation", erklärte Wolf auf Nachfrage des SPORTBUZZER, dem Sportportal des RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND).

Die U18 absolviert momentan aufgrund der Corona-Pandemie keine Spiele. Wolf habe sich in den vergangenen Wochen intensiv mit der Bundesliga beschäftigt. "Wenn man als fußballbegeisterter Mensch in Deutschland aufwächst, guckt man Bundesliga. Deswegen kenne ich viele Spieler schon viele Jahre. Ich habe die Jungs auch schon aus der Analyse kennengelernt", erklärte der neue Bayer-Coach. Seinen Fokus richtet Wolf vorerst nur auf die acht Spiele mit Leverkusen: "Normal ist eine Saison ein Marathon. Das ist ein 800-Meter-Lauf." Und diesen wolle er "mit ganzer Energie" angehen.



Kontakt zu Vorgänger Bosz? "Kenne seine Situation"