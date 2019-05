Leihe von Jannes Horn wird heiß: Dreht Hannover 96 jetzt defensiv alles auf links?

Zudem berichtete das Fachmagazin „Kicker“ am Donnerstag vom Interesse an einem weiteren Kölner Linksverteidiger. Tim Handwerker, zu­letzt Stammspieler auf Leihbasis in Groningen, steht bei den Kölnern bis 2020 unter Vertrag. 96 müsste ihn kaufen. Horn käme als Leihspieler, vom Jahresgehalt von 1,2 Millionen Euro würde der Aufsteiger die Hälfte übernehmen. Aber dreht 96 jetzt wirklich defensiv alles auf links?

Horn kennt Anfang gut

Der frühere Junioren-Nationalspieler kennt natürlich auch den Trainer-Kandidaten Markus Anfang aus Köln. Das Problem: In der Rückrunde stellte Anfang ihn gar nicht mehr auf und nahm ihn nicht einmal in den Kader, weil der frühere Trainer auf eine Dreier-Abwehrkette umstellte – im 4-1-4-1-System der Hinrunde war Horn Stammspieler gewesen. Nun will Köln den Sieben-Millionen-Mann, der aus Wolfsburg an den Rhein gewechselt war, unbedingt von der Gehaltsliste bekommen.