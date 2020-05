Leipzig bleibt Bundesstützpunkt im Degenfechten, Freistilringen, Wasserspringen

Leipzig. Gleich ein Quartett an Bundesstützpunkten galt in Leipzig zuletzt als Wackelkandidat, vier Sportarten waren nur bis Ende 2020 Schwerpunkt. Diese Woche war ein deutliches Aufatmen zu vernehmen: Die Wasserspringer, Freistilringer und Degenfechter wurden vom Bund für weitere zwei Jahre bis Ende 2022 als Stützpunkt bestätigt. Der Stützpunkt Judo fällt ab 2021 weg, doch die Cheftrainerstelle konnte per Mischfinanzierung gehalten werden

„Die Nachricht kam überraschend. Sie gibt uns zunächst Planungssicherheit – da wird es sich in den kommenden Wochen leichter trainieren lassen“, sagte Manfred Große, der als Abteilungsleiter Wasserspringen des SC DHfK die Geschicke am Stützpunkt mitgestaltet. „Dieses Jahr kann wegen der Pandemie keine Leistung erbracht werden, daher ist es richtig, dass nicht abgerechnet wird.“