RB gegen BVB im Pokal-Finale: Sieben Bundesliga-Klubs vor Einzug in den Europapokal

Die Paarung RB Leipzig gegen Borussia Dortmund im DFB-Pokalfinale hat auch Auswirkungen auf die Qualifikation deutscher Klubs für den Europapokal unterhalb der Champions League. Der Siebtplatzierte der Bundesliga nimmt damit so gut wie sicher an den Playoffs zur neuen Conference League teil. Der SPORTBUZZER gibt einen Überblick: Das sind die Wege in die verschiedenen europäischen Wettbewerbe.

CHAMPIONS LEAGUE Die besten vier Teams der Bundesliga sind qualifiziert. EUROPA LEAGUE Direkte Tickets für die Gruppenphase gibt es für den Fünften der Liga und den Pokalsieger. POKALSIEG LEIPZIG Da Leipzig nicht mehr hinter Platz fünf zurückfallen kann, würde sich bei einem Pokalsieg der Sachsen auch der Bundesliga-Sechste für die Europa League qualifizieren. POKALSIEG DORTMUND Dortmund ist bei neun Punkten und elf Toren Vorsprung auf Rang sieben bei drei ausstehenden Spielen nur noch theoretisch von den ersten sechs Plätzen zu verdrängen. Wird Dortmund Vierter und holt den Pokal, sind der Fünfte und Sechste in der Europa League dabei. Wird Dortmund Fünfter und Pokalsieger, sind der BVB und der Sechste in der Europa League. Wird Dortmund Sechster und Pokalsieger, sind der Fünfte und der BVB in der Europa League.

