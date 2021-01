Leipzig, BVB und Co. zu unberechenbar: Wolff Fuss rechnet mit Meisterschaft des FC Bayern

Wenn die Bayern schwächeln, dann wollen wir da sein. So lautet das Saisonziel mindestens mal von Dortmund und Leipzig , insgeheim wohl auch von Leverkusen. Die Quintessenz der letzten Wochen: Die Bayern schwächeln, nachweislich. Sie bekommen so viele Gegentore wie zuletzt vor fast 40 Jahren, haben 2021 schon mehr Pflichtspiele verloren als im kompletten Kalenderjahr zuvor. Sie sind aus dem Pokal ausgeschieden , zitterten letztlich ein fraglos verdientes 2:1 gegen Freiburg über die Ziellinie. Sie haben jetzt vier Punkte Vorsprung auf den zweiten RB Leipzig. Nach 16 Spieltagen. Die Hinrundenmeisterschaft ist ihnen schon jetzt nicht mehr zu nehmen. Schöne Krise.

Während die Bayern also mit einer gewissen Beiläufigkeit durch die nationalen Wettbewerbe schlendern, hier und da mal Punkte lassen, meistens, aber nicht immer gewinnen, da sind jene, die eigentlich da sein wollten, unberechenbar. Dortmund lässt auf die besten 45 Minuten der Saison in Leipzig ein ernüchterndes Unentschieden zu Hause gegen Mainz folgen. Leipzig konnte zuletzt zwei schwere Spiele gegen den BVB und Wolfsburg nicht gewinnen. Die Insgeheimen aus Leverkusen verloren das direkte Duell gegen Bayern denkbar unglücklich, mussten den Titel des Weihnachtsmeisters in letzter Sekunde noch abtreten und haben seitdem kein Spiel mehr gewonnen. In der Liga. Im Pokal stehen sie im Achtelfinale.