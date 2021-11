Gruppe A

RB Leipzig droht der erste Gruppen-K.o. seit dem Königsklassen-Debüt in der Saison 2017/18. Selbst ein Remis gegen den kommenden Gegner Paris St.-Germain könnte für die Elf von Trainer Jesse Marsch das Aus in der Champions League bedeuten. Gewinnt Manchester City im Falle einer RB-Punkteteilung das Heimspiel gegen den FC Brügge, ist das RB-Vorrundenaus besiegelt. Im Falle einer Niederlage ist der Bundesligist auf jeden Fall ausgeschieden, unabhängig vom Ausgang des City-Spiels.

Gruppe B

Der FC Liverpool und die AC Mailand haben ihr Schicksal in der eigenen Hand. Gewinnen die Reds um Trainer-Star Jürgen Klopp gegen Atlético Madrid auch ihr viertes Vorrunden-Spiel, sind sie bereits auf jeden Fall für das Achtelfinale qualifiziert - sollte Milan im Parallelspiel gegen Porto nicht verlieren, sogar schon fix als Gruppensieger. Generell sollten Ibrahimovic und Co. schon aus Eigeninteresse unbedingt im Heimspiel gegen den aktuellen Tabellendritten punkten. Im Falle einer Niederlage kann Milan nur noch Platz drei, also die Europa League erreichen. Gewinnt Altético wären die Italiener sogar ganz raus aus dem internationalen Geschäft.