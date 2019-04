„Leipzig“ galoppiert los: Derby-Hoffnung startet Rennkarriere

Leipzig. Die Hoffnungen sind gewaltig. „Ein Derbystarter aus Leipzig, das wäre mal was...“, träumte Literat und Turffan Clemens Meyer im Juni 2017 in seiner LVZ-Galoppkolumne. In einigen Wochen könnte dieser Traum wahr werden, zum ersten Mal seit 71 Jahren. Ein Rennpferd, das auch noch den Namen „Leipzig“ trägt, wird derzeit in den Ställen am Scheibenholz für seinen Karrierestart an diesem Sonntag vorbereitet. Geht es nach seinen Besitzern, soll es der erste Schritt auf dem Weg zum prestigeträchtigsten Pferderennen der Republik, dem Deutschen Derby am 7. Juli in Hamburg, sein.

DURCHKLICKEN: Bilder aus dem Leben von "Leipzig" Im Februar 2016 wurde Leipzig im Gestüt Graditz bei Torgau geboren. Mutter war Livia’s Wake, Vater der deutsche Top-Hengst Santiago. ©

Zunächst aber steht am Sonntag in Berlin-Hoppegarten die erste Prüfung für den dreijährigen Hengst an. Gegen ein Dutzend Konkurrenten tritt Leipzig – geritten von Wladimir Panov – bei seiner Rennpremiere über 1600 Meter an. „Bis zum ersten Start war es ein langer Weg“, blickt Trainer Marco Angermann zurück. Als Jährling kam der braune Fuchs mit der markanten weißen Nasenmarkierung Ende 2017 ins Scheibenholz. „Seitdem haben wir ihn von der Pike auf zum Rennpferd ausgebildet – von der Gewöhnung an den Sattel über das erste Tragen eines Reiters bis zum heutigen Galopp über die Rennbahn“, berichtet der 52-jährige Ex-Jockeyprofi.

Ein echter Sachse mit 90 Besitzern

In dieser Woche durfte Leipzig erstmals Tuchfühlung zur Startmaschine aufnehmen und galoppierte im Training unter Höchstgeschwindigkeit über die Grasbahn. Wenn sich am Sonntagnachmittag die Boxen in Hoppegarten öffnen, drücken die aktuell 90 Mitbesitzer des Hengstes vor Ort oder aus der Ferne die Daumen. Hinter Leipzig steht die 2016 gegründete Besitzergemeinschaft vom Rennstall Scheibenholz – jedes Mitglied zahlt zehn Euro im Monat, um den Unterhalt des Pferds zu finanzieren. Der „Volks-Rennstall“ gab dem hochveranlagten Hengst auch seinen Namen. Beim Aufgalopp am 1. Mai 2018 im Scheibenholz wurde er von einer prominenten Patenbrigade öffentlich getauft.

Letztes Training auf Gras, bevor unser Fuchshengst Leipzig am Sonntag in Berlin- Hoppegarten seinen ersten Lebensstart absolvieren wird. Im Sattel sitzen wird Wladimir Panov. Damit es auf der Fahrt nicht zu langweilig wird, nimmt Leipzig noch seine Stallkollegen Mister Bean, Cioccoholic, Mockingjay, Nomia und Fritz mit. Somit haben wir sechs Starter am Sonntag und freuen uns auf spannende Rennen! Gepostet von Rennstall Angermann am Dienstag, 2. April 2019

Der Vollblüter ist nicht nur ein sächsisches Eigengewächs, gezogen im traditionsreichen Gestüt Graditz bei Torgau. Er ist auch das erste deutsche Rennpferd seit der Wiedervereinigung, das den Namen der Messestadt trägt. Im Galoppsport ist es Tradition, dass Pferdenamen mit dem ersten Buchstaben der Mutter beginnen. Leipzig besitzt als Nachkomme des deutschen Top-Hengstes Santiago und der Stute Livia’s Wake hervorragende Gene. Ihr Vater Galileo war mit mehreren Gruppe-I-Siegen und einer Gewinnsumme von 1,6 Millionen Pfund ein Champions-League-Galopper aus England. Auch Leipzigs beide Geschwister feierten schon Siege auf der Insel.

390.000 Euro Siegprämie winken

„Wenn er mit dem Feld mithalten kann, wäre das für den ersten Start sehr gut“, zügelt Rennvereins-Chef Matthias Schneider vor der Premiere am Sonntag noch die Erwartungen. Immerhin tritt Leipzig gegen namhafte Konkurrenz aus den bedeutendsten deutschen Ställen an. Die Erfolgstrainer Markus Klug, Peter Schiergen (beide Köln), Andreas Wöhler (Gütersloh) und Roland Dzubasz (Berlin) satteln ebenfalls dreijährige Starter, die für das Deutsche Derby genannt sind. Der Hengst Sibelius gilt in der mit 5100 Euro dotierten Prüfung aktuell als Favorit.

In Hamburg geht es im Juli um 650.000 Euro, davon alleine 390.000 für den Sieger. Mehr Preisgeld wird bei keinem deutschen Rennen ausgeschüttet. Für Leipzig gehe es in Berlin zunächst darum, den Rennverlauf kennenzulernen und vor allem gesund ins Ziel zu kommen, sagt Matthias Schneider. Der erste Härtetest könnte dann am 1. Mai folgen. Zum Saisonstart soll Leipzig zum ersten Mal auf seiner Heimatbahn im Scheibenholz laufen.

Leipzig wäre erster Derby-Starter seit dem legendären Birkhahn

Ob der Jung-Hengst wirklich das Potenzial hat, beim Derby zu starten, „das müssen die nächsten Wochen und Monate noch zeigen“, weiß Schneider. Gute Rennleistungen, im Idealfall Siege, sind dafür die Voraussetzung. Bei dem traditionsreichen Rennen in Hamburg, das in diesem Jahr zum 150. Mal ausgetragen wird, dürfen maximal 20 Vollblüter an den Start gehen. 90 Pferde sind aktuell genannt. Schon einige Leipziger Galopper waren in den letzten Jahren für eine Teilnahme angemeldet worden, schafften es aber letztlich doch nicht nach Hamburg.

Trainingsgalopp mit Leipzig Unser Hengst Leipzig auf dem Weg zu seinem ersten Start. Auf der Leipziger @Galopprennbahn Scheibenholz wird er von Trainer Marco Angermann auf die diesjährige Rennsaison vorbereitet. Das erste Mal soll er am 7. April in Berlin zeigen, was er kann. Gepostet von Rennstall Scheibenholz am Donnerstag, 21. März 2019

Der letzte Leipziger Starter bei dem gesamtdeutschen Derby, in dem ausschließlich dreijährige Pferde antreten, war Birkhahn im Jahr 1948. Der bis heute legendäre im Scheibenholz trainierte Hengst gewann und triumphierte bei insgesamt 13 Rennen in Serie. Eine Tafel erinnert heute an den erfolgreichsten Galopper, der jemals in Leipzig trainiert wurde. Davon wagt Matthias Schneider noch nicht zu träumen. „Wenn es Leipzig wirklich zum Derby schafft“, sagt der Rennstall-Chef, „ wäre schon alleine das eine Sensation für den ostdeutschen Galoppsport.“

