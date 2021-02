Vor Duell in Leipzig: Gladbach-Trainer Rose lobt Nagelsmann - Eberl traut RB Meisterschaft zu

Nach dem Knaller in der Champions League gegen Manchester City (0:2) steigt für Borussia Mönchengladbach am Samstagabend in der Liga das nächste Topspiel. Das Team von Trainer Marco Rose muss bei Bayern-Jäger RB Leipzig antreten. "Das wird eine große Herausforderung für uns. Leipzig ist eine sehr spielstarke Mannschaft, die sehr konstant spielt und hoch verteidigt", so Rose auf der offiziellen Pressekonferenz vor dem Spiel. Anzeige

Besonderes Lob hatte der Gladbach-Coach vor der Partie für seinen Trainerkollegen Julian Nagelsmann übrig. "Wie Manchester City hat RB Leipzig mit Julian Nagelsmann einen herausragenden Trainer, der für guten, attraktiven Fußball steht, der Leipzig auf ein gutes Niveau gehoben hat", sagte Rose. Dennoch: Gladbach will nach zuletzt vier sieglosen Spielen in der Liga die Wende schaffen. "Auch in unserer nicht ganz einfachen Situation ist jedes Spiel eine Chance, wieder in die Spur zu kommen. Wir haben das drin und auch was zu bieten", sagte Rose.