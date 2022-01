Bericht: Leipzig-Talent Ilaix Moriba vor Rückkehr nach Spanien – Leih-Deal mit Valencia kurz vor Abschluss

Lässt RB Leipzig noch in diesem Winter Ilaix Moriba zurück in Richtung Spanien ziehen? Verschiedene spanische Medien berichten übereinstimmend, dass der 19-jährige Mittelfeldspieler an den FC Valencia ausgeliehen werden soll. Demnach werde der Nationalspieler aus Guinea bis zum Saisonende an den La-Liga-Klub abgegeben. Eine Kaufoption soll es nicht geben.

