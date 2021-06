Coach Armstrong vor Spiel in Breslau: "Die Leipzig Kings spielen harten Football"

Leipzig. Aller Anfang ist schwer. Dass dieser Satz jede Menge Wahrheit in sich birgt, erwies sich am ersten Spieltag der European League of Football. Fehlende Namen auf den Trikots, lange interne Diskussionen der Schiedsrichter, abstürzende Streams auf der Homepage – noch lief nicht alles rund in der ELF. Doch das konnte man nach einer Vorbereitungszeit von gerade einmal sechs Monaten auch nicht anders erwarten. Sportlich jedoch überzeugten die Teams auf ganzer Linie, allen voran die Leipzig Kings. Ein 37:27-Auswärtserfolg bei den Berlin Thunder zeigte deutlich auf, dass der jüngste Teilnehmer der Liga sich keinesfalls verstecken muss. Über Lob und Tadel beim Auftaktsieg, den Konflikt zwischen dem American Football Verband Deutschland (AFVD) und ELF sowie die Reise zum Topspiel am Samstag in Breslau hat Kings Cheftrainer Fred Armstrong (57) im SPORTBUZZER-Interview gesprochen. Anzeige

SPORTBUZZER: Coach Armstrong, herzlichen Glückwunsch zum Auftakterfolg. Welchen Eindruck haben Sie von der Professionalität und Atmosphäre der neuen europäischen Profiliga bekommen? Fred Armstrong: Also erstmal haben die Verantwortlichen in Berlin das super organisiert. Gerade was die Hygienekonzepte angeht, war das alles sehr professionell und strukturiert. Für mich persönlich war es einfach wichtig, die Jungs endlich spielen zu lassen. Ich hab mich sehr gefreut, als der Ball gekickt wurde und es endlich losging, denn wir hatten uns um weitaus mehr als nur Football zu kümmern in den letzten Wochen. Ich habe am 7. April den Anruf bekommen, und es ist ziemlich beeindruckend, was wir hier bisher erreicht haben. Zwar konnten nicht so viele Fans ins Stadion, aber ein paar Leipzig-Fahnen hab ich auf jeden Fall gesehen.





Zu Beginn schien Ihr Team etwas nervös zu sein, die vorher hoch gelobte Kings-Offensive kam nicht so richtig in Tritt. Doch dann konnte man in der Übertragung sehen, dass es wohl eine deftige Ansprache der Trainer gab, die den Knoten löste? Das war Coach McCants!

Was hat er gesagt? Das sollte man lieber nicht niederschreiben. Aber es war gut. Unsere Offensive hat sich nicht gut bewegt. Und um das mal zu umschreiben: Er meinte nur, wir sind hier, wir können es, also lasst es uns auch zeigen. Bewegt euch einfach, denn wir sind hier mitten im Spiel. Und er hatte Recht. Ich habe zwar im Vergleich zu anderen Teams nur die Hälfte an Coaches, aber ich kann mich voll auf meine verlassen, das habe ich auch in dieser Situation wieder gemerkt.

Vor Saisonstart war von den Namen her hauptsächlich Ihre Offensive im Gespräch. Doch im Spiel hat sich gezeigt, dass auch die Defense dem Gegner ordentlich einheizen kann. Acht Sacks auf den gegnerischen Quarterback sind momentan Liga-Topwert. Was sagen Sie dazu? Wir haben in allen drei Phasen des Spiels überzeugt. Alpha Jalloh hat für unsere Special Teams einen gegnerischen Kickoff in Punkte umgewandelt, unsere Verteidigung hat ordentlich Druck gemacht und die Offensive brauchte eine gewisse Zeit. Aber das sieht in der ganzen Liga ähnlich aus, denn Verteidigungen klicken in der Regel schneller als neu formierte Offensivreihen. Von daher mache ich mir keine Sorgen. Auch die Schiedsrichterleistung wird bestimmt etwas sauberer werden, aber das ist okay. Man darf ja nicht vergessen, dass die meisten zwei Jahre kein Football gespielt oder auch gepfiffen haben. Sowas fällt ja nicht aus dem Himmel.

Und die Kings? Was uns betrifft, wir müssen uns natürlich in allem stetig verbessern. Aber die Jungs halten trotz der kurzen Zeit super zusammen und haben Herz. Die Leipzig Kings spielen harten Football. Das wissen jetzt auch die anderen Teams.

Der nächste Gegner sind die Breslau Panthers, das einzige Team, das mehr Punkte erzielt hat als die Kings. Eine harte Auswärtsreise? Naja, die spielen bereits fünf Jahre zusammen und wir noch keine drei Monate. Aber im Football heißt es, einen Schritt nach dem anderen zu setzen. Es ist eine kurze Woche mit nur zwei Trainingstagen. Nichts wurde den Leipzig Kings wirklich leicht gemacht. Ob es um die Beschaffung von Helmen, Spielern etc. ging. Zum Glück konnte Björn Schulz uns sehr schnell einen Spielort besorgen. Die nächste Aufgabe wird natürlich hart, aber wir haben alle Chancen.