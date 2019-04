Leipzig Marathon 2019 hat begonnen – mehr als 9000 Läufer am Start

Leipzig. Auf die Beine, fertig und los: Um Punkt 10 Uhr startete am Sonntag der 43. Leipzig-Marathon. Bei kühlen drei Grad und leichtem Regen nahmen rund 900 Läufer die Königsdistanz von 42,195 Kilometern in Angriff. Die Marathon-Starter absolvieren eine Doppelrunde, die durch die City, zum Völkerschlachtdenkmal, durch die Südvorstadt und über Schleußig und Plagwitz zurück zum Sportforum führt. Kurz zuvor waren bereits Inliner-Skater, Rollstuhl- und Handbikefahrer auf die Strecke gegangen. Insgesamt sind am Sonntag mehr als 9000 Teilnehmer aus 79 Ländern beim Frühjahrsklassiker auf verschiedenen Strecken dabei – damit ist der Lauf so international wie nie zuvor. Die wichtigsten Infos:

Sperrungen:

Durch den Lauf gibt es zahlreiche Verkehrseinschränkungen. Autofahrer brauchen daher Geduld. Die gesamte Strecke ist am Sonntag von 8 bis 16 Uhr gesperrt. Erstmals wurden vier Schleusen eingerichtet, an denen Autofahrer zeitweise durchfahren können. Sie befinden sich an den Kreuzungen Kurt-Eisner-Straße/Arthur-Hoffmann-Straße, Wundtstraße/Karl-Tauchnitz-Straße, Erich-Zeigner-Allee/Weißenfelser Straße sowie Prager Straße/Oststraße. Auch bei den LVB gibt es Umleitungen. Folgende Linien sind betroffen: Tram 1, 2, 9, 10 und 14. Bus 60, 70, 74, 79, 89 und 131. Für dringende Fragen zum Verkehr Stadtsportbund ein Infotelefon unter der Nummer 0176 83 60 69 70 eingerichtet, das von 9 bis 16 Uhr erreichbar ist.

Marathon-Favoriten:

Mit rund 900 Läuferinnen und Läufer stehen rund zehn Prozent mehr als im Vorjahr in der Startliste. 2018-Sieger Gabriel Svajda (Slowakei) legt ebenso los wie der Beste von 2016, Marc Werner (Oberholz). Nic Ihlow (SC DHfK), der 2016 über 10 km erfolgreich war, feiert seine Marathonpremiere. Der Lehramtsstudent meinte im Vorfeld: „Meine Prüfung am Donnerstag lief gut. Jetzt ist der Kopf frei für Sonntag.“ Ihren ersten reinen langen Lauf-Kanten nimmt die Niederländerin Yvonne van Vlerken in Angriff. Als Triathletin mit Ironmanerfahrung ist ihr diese Distanz allerdings bekannt. Gute Aussichten auf eine vordere Platzierung hat ebenso die in der Messestadt lebende Engländerin Gillian Allen. Auch auf das Abschneiden von Karoline Robe (lauftraining.com) darf man gespannt sein. Die Leipzigerin, die eine Halbmarathonbestzeit von 1:21:31 Stunden vorweisen kann, bestreitet ihren zweiten Marathon. Sie gewann 2014 in Altenburg.

Halbmarathon (12.45 Uhr):

Die gemessen an den Meldezahlen populärste Strecke ist wieder der Halbmarathon, für den sich über 2600 Starter angemeldet haben. Mit den Lokalmatadoren Vincent Hoyer (Oberholz) und Sandra Boitz (SC DHfK) sind auch die beiden Vorjahressieger dabei.

10 km (13.45 Uhr):

Die Chance auf eine Titelverteidigung hat die am Leipziger Bundesstützpunkt trainierende Marie Burchard (Fiko Rostock). Bei den Männern ist ein spannendes Duell zweier Trainingskollegen zu erwarten: Lokalmatador Felix Rüger (SC DHfK) und Jannik Seelhöfer (SC Melle 03) könnten sich von der Papierform her ein Kopf-an-Kopf-Rennen liefern.

Promis:

Nach verletzungsbedingter Pause will es Bahnrad-Olympiasieger Jens Lehmann (51) diesmal mit den Kilometern nicht übertreiben – ein Zehner soll reichen. In Berlin hat es der Bundestagsabgeordnete zumeist mit Sitzungsmarathons zu tun, ein aus Leipzig stammender Physiotherapeut auf Teneriffa half dem CDU-Politiker jüngst wieder auf die Beine. Mit dabei ist zudem das Ensemble Amarcord. Chef Lutz Werge nimmt die vollen 42,195 km in Angriff.

Musikinseln:

An vielen Stellen unterstützen Bands die Läuferinnen und Läufer und unterhalten die Zuschauer an der Strecke. Traditionelle „Musikinseln“ finden sich beispielsweise entlang der Prager Straße, in der Südvorstadt und im Kreisverkehr in der Erich-Zeigner-Allee.Musikinseln:

Vereinsvielfalt:

Viele Vereine präsentieren sich mit ihren Angeboten. Dazu gehören der Judoclub, die Handballer sowie Radsportler und die Abteilung Kindersport des SC DHfK, die Kanuten der SG LVB, die L.E. Volleys, der ATV mit Hockey und Lacrosse sowie Urban Souls.

Etat und Kosten:

Mit rund 300 .000 Euro ist der Etat für den Leipzig-Marathon etwas gewachsen. Für die sportlichen Zwecke seien die Kosten jedoch weitgehend konstant, bestätigte Michael Mamzed, Geschäftsführer des Stadtsportbundes. In diesem Jahr ist für Absperrungen jedoch erstmals eine Sondernutzungsgebühr der Stadt in sechsstelliger Höhe fällig. In der Vergangenheit wurden diese dem Veranstalter immer erlassen. „Neu ist, dass der Stadtrat über diese Sondernutzungsgebühr entscheidet“, so Sportbürgermeister Heiko Rosenthal, dessen Dezernat bislang selbst darüber befinden konnte.

