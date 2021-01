Leipzig-Marathon 2021 in gewohnter Form abgesagt - Teilnahme nur virtuell möglich

Leipzig. Weder richtige Absage noch Verschiebung: Der für den 18. April geplante Leipzig-Marathon wird in virtueller Form ausgetragen. Wie der veranstaltende Stadtsportbund am Freitag mitteilte, hat man sich angesichts der aktuellen Corona-Lage nach reiflicher Überlegung für dieses Format entschieden. „Wir haben in den vergangenen Monaten intensiv an einem Hygienekonzept gearbeitet, mit dem wir viele Abläufe der Veranstaltung so kontaktlos wie möglich gestaltet hätten. Jedoch ist im Moment keine verlässliche Prognose darüber möglich, ob die entsprechenden Verordnungen eine Austragung am 18. April überhaupt zulassen. Daher mussten wir diesen Schritt gehen“, so Stadtsportbund-Geschäftsführer Michael Mamzed.

