Leipzig Spitzenreiter, Bochum muss reduzieren: So viele Zuschauer dürfen am Wochenende in die Stadien

Bereits am vergangen Wochenende durften wieder mehr Fans in die Stadien der Bundesliga strömen. Möglich gemacht hat das grundsätzlich der Beschluss der Staats- und Senatskanzleien , der besagt, zukünftig wieder bis zu 10.000 Fans bei einer Auslastung von maximal 50 Prozent bei Großveranstaltungen zuzulassen. Allerdings gelten nicht überall die gleichen Regeln - auch an diesem Wochenende gibt es Unterschiede.

Wenn RB Leipzig am Freitagabend (20.30 Uhr) den 22. Spieltag gegen den 1. FC Köln eröffnet, dann dürfen 15.000 Fans zuschauen - die meisten an diesem Spieltag. Der Grund: Eine Änderung der Corona-Notfall-Verordnung des Landes Sachsen und der erteilten Genehmigung für die Zulassung der Zuschauer unter 2G-plus-Bedingungen (Geimpft oder genesen und getestet) für die kommenden Heimspiele. In Niedersachsen dürfen nach wie vor nur 500 Fans in die Stadien, der VfL Wolfsburg spielt aber auswärts in Frankfurt.