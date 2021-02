Leipzig-Sportdirektor Krösche erklärt: Darum hat Nagelsmann keinen Grund zu wechseln

Sportdirektor Markus Krösche bringt das Interesse anderer Klubs an Trainer Julian Nagelsmann von RB Leipzig nicht aus der Ruhe. "Wenn man gute Arbeit leistet, weckt man Begehrlichkeiten. Aber Julian fühlt sich wohl, weil er hier alles hat, was er braucht. Die Mannschaft entwickelt sich toll. Deshalb sehe ich keinen Grund für ihn zu wechseln - zumal er einen gültigen Vertrag bei uns besitzt", sagte Krösche der Sport Bild.

Laut einem Bericht der Zeitung The Telegraph ist Nagelsmann angeblich der Top-Kandidat bei Tottenham Hotspur, sollten diese sich von José Mourinho trennen. Dass Nagelsmann auf Mourinho folgt, ist aber extrem unwahrscheinlich. Der 33-Jährige hat bei RB einen Vertrag bis 2023 ohne Ausstiegsklausel und würde sich mit einem Wechsel nach London sportlich nicht verbessern. Zudem hatte auch Vorstandschef Oliver Mintzlaff wiederholt betont, dass Nagelsmann auch in der kommenden Saison in Leipzig arbeiten werde.