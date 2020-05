Leipziger Sportmacher im Unruhestand: Detlev Günz wird es nicht langweilig

Fast 30 Jahre BSV AOK Leipzig

Seit 1991 leitete der Sport-Besessene den BSV AOK (Anton-Bruckner-Allee) – haupt- und ehrenamtlich. Hier entstand aus dem ehemaligen Zentrum für Gesundheitssport im Clara-Zetkin-Park ein Schmuckstück mit 1300 qm Sporträumen, eine Begegnungsstätte, ein zweites Zuhause für die Mitglieder und Gäste. Eine Sauna und Minigolfanlage folgten. Im Jahr 2000 übernahm Günz den Geschäftsführerposten. Ideen hatte er ohne Ende, der Charity-Gedanke spielte mit. So fand 2010 der erste Volksbank-Frauenlauf statt. Am vergangenen Sonntag wäre die elfte Auflage gestartet, nun unter Verantwortung von Knut Trauboth und einer eingespielten Mannschaft. Wieder Corona, Absage.

Mit dem Frauenlauf nach Berlin

Bereits zum 10. Mal startete am 5. Mai 2019 der Leipziger Frauenlauf. Ein Teil des Erlöses aus den Startgebühren der Läuferinnen geht an das 1. autonome Frauenhaus des Vereins Frauen für Frauen e.V. Leipzig © Regina Katzer

Die Geschichte des Frauenlaufes wurde eine Sternstunde für die Organisatoren. 2018 belegte der Leipziger Verein „Laufen hilft“ in Berlin den dritten Platz bei den „Sternen des Sports“ in Gold, überreicht durch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Dessen Vorgänger Joachim Gauck stand 2013 mit auf der Bühne, als das Projekt Integration 50+ des BSV AOK ebenfalls beim „Oscar des Breitensports“ die Bronzemedaille erhielt. „Das Finale der 16 Bundesländer zu erreichen, ist schon eine Leistung. Aber dort zu den Besten zu gehören, macht stolz, denn jeder Verein hatte einen tollen Ansatz“, schaut Detlev Günz auf diese unvergesslichen Sternstunden zurück.

"Halte auf jede Mannschaft aus unserer Stadt"

Ein Herz für andere. Zum 60. Ehrentag wünschte er sich von Familie, Freunden, Kollegen und Gästen Spendengelder für das „Poor and Orphan Children Relief Center“ in Nepal. Den Kontakt stellte Günz bei einem Urlaub in der Dritten-Welt-Metropole her. „Ich hatte Kindersachen mitgenommen und wurde in das Waisenhaus vermittelt. Drei Stunden war ich dort und emotional tief beeindruckt.“ Dazu passend die Geschichte um die RB-Kult-Kopfbedeckung. Der Erlös der 400 handgestrickten Mützen kam Kindern in Nepal zugute. Auch Bälle, Trikots und Kinderkleidung sendete der Jubilar über DHL nach Asien.