Leipzig als Standort? Deutscher Handball-Bund will Talententwicklung bei den Frauen zentralisieren

Arbeitsgruppe gegründet

„Bisher hat es zu diesem Thema seitens des DHB mit uns keine Gespräche gegeben. Der Handball-Verband Sachsen würde den Standort Leipzig selbstverständlich unterstützen. Die Rahmenbedingungen unseres Landesstützpunktes mit Sportgymnasium und Sportoberschule inklusive Internat sind optimal und auch die Ergebnisse der Nachwuchs- und Talentförderung in den vergangenen Jahren sind im bundesweiten Vergleich sehr, sehr gut. Leipzig war und ist einer der führenden Standorte in Deutschland – weiblich und männlich“, betont Landestrainer Jacob Dietrich. Der 33-Jährige war, um diesen Status langfristig zu erhalten, vom Verband für zwei Jahre als HCL-Vereinstrainer zugelassen worden. Dies ist ihm gelungen.

Leipzig als idealer Standort

Kerstin Mühlner hat in verschiedenen Teams bewiesen, wie „international vorzeigbar“ geht. Zu den größten Erfolgen der 223-fachen Nationalspielerin aus Leipzig zählen der Europapokalgewinn 1986 und 1992 mit dem SCL, WM-Bronze 1990 und der vierte Platz bei Olympia 1992. „Die Holzmedaille, das zwickt immer noch“, sagt die 57-Jährige zum wunden und dennoch großartigen Punkt in ihrer Karriere. Dass der Frauenhandball nach einer überlangen Durststrecke vom DHB nun in den Fokus gerückt wird, findet Kerstin Mühlner zwingend. „Ich bin froh, dass zu diesem wichtigen Thema endlich was passiert. Es hat ja quasi keine Entwicklung stattgefunden. Andere Nationen wie beispielsweise Frankreich und Holland zeigen mit ihren nachhaltig funktionierenden Zentralisationen in der Nachwuchsarbeit, wie es gehen kann. Ihre Nationalteams sind erfolgreich.“