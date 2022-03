Leipzig-Star Nkunku bei Debüt glücklos: Frankreich gewinnt spät gegen die Elfenbeinkünste

Aurélien Tchouameni hat für einen erfolgreichen Jahresauftakt der französischen Nationalmannschaft gesorgt: Gegen die Elfenbeinküste köpfte der Mittelfeldspieler der AS Monaco den WM-Titelverteidiger am Freitagabend vor 67.000 Zuschauern in der Nachspielzeit zum Sieg. Frankreich gewann mit 2:1 (1:1), befindet sich aber trotzdem noch nicht in Topform. Gegen die starken Afrikaner geriet das Team um die Bundesliga-Stars Lucas Hernandez, Kingsley Coman und Debütant Christopher Nkunku, die allesamt in der Startelf standen, sogar in Rückstand. Pepé (19.) schoss den Außenseiter nach gewonnenem Zweikampf gegen Hernandez in Führung, Olivier Giroud (22.) markierte in Abwesenheit des verletzten Real-Madrid-Stars Karim Benzema und des geschonten Kylian Mbappé den Ausgleich. Tchouameni (90.+3) sorgte nach Eckball von Matteo Guendouzi schließlich für die Entscheidung.

