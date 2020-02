Leipzig-Star Timo Werner beendet Tor-Flaute: Elfmeter-Treffer gegen Tottenham Hotspur

Timo Werner hat seine persönliche Tor-Krise beendet - und das ausgerechnet im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League gegen Tottenham Hotspur. Der Stürmer von RB Leipzig erzielte in der 58. Minute den Führungstreffer für die Gäste in London zum 1:0 - per Elfmeter gegen Tottenham-Keeper Hugo Lloris. Werner war zuvor in fünf Pflichtspielen hintereinander ohne Tor geblieben.