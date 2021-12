Leipzig-Trainer Domenico Tedesco hält wenig von Prämien-Zahlungen: "Geld als Anreiz ist immer nur kurzfristig"

RB Leipzigs neuer Trainer Domenico Tedesco will sein Team nur in Ausnahmefällen mit einer Sonderprämie motivieren. "Ich glaube, Geld als Anreiz ist immer nur kurzfristig. Zum Beispiel für ein Topspiel oder wenn es in dem einen Spiel um enorm viel geht", sagte der Coach des Bundesligisten der Bild. Er selbst bevorzuge die Langzeitmotivation.

