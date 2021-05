Nach "turbulenter Woche": Leipzig-Trainer Nagelsmann lobt Team für Final-Einzug - Mintzlaff "stolz"

Der erste Finalist im DFB-Pokal steht fest: RB Leipzig wird am 13. Mai das Finale in Berlin bestreiten - entweder gegen Borussia Dortmund oder Holstein Kiel, die am Samstag aufeinander treffen. Nach der "turbulenten Woche", inklusive Verkündung seines Wechsels zum FC Bayern München, zeigte sich RB-Trainer Julian Nagelsmann stolz.