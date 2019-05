Leipzig-Coach Ralf Rangnick schließt weiteren Trainer-Job nicht aus

RB hat zum Pokalfinale gegen den FC Bayern auch Julian Nagelsmann eingeladen. Der scheidende Trainer der TSG 1899 Hoffenheim und Nachfolger von Rangnick sagte aber den Besuch beim Endspiel am Samstag in Berlin dankend ab. Für Sportdirektor Rangnick kein Problem. "Ich würde mir an seiner Stelle das Finale auch nicht vor Ort anschauen, sondern Urlaub machen. Wenn er es sehen möchte, kann er es an jedem Urlaubsort der Welt im Fernsehen verfolgen", meinte Rangnick.