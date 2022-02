Leipzig-Trainer Tedesco kontert Kritik: "Tragen immer noch die RB-DNA in uns"

Leipzig. Trainer Domenico Tedesco will in seiner ersten Saison bei Fußball-Bundesligist RB Leipzig Club-Geschichte schreiben und den ersten Titel gewinnen. Im DFB-Pokal steht das Team im Viertelfinale und spielt gegen Zweitligist Hannover 96 .

Mehr Fans in Leipzigs Stadien: Bundesligist RB will weiter klagen, andere Clubs zufrieden

Kritik, er würde seit seiner Schalke-Zeit destruktiven Fußball spielen lassen, konterte Tedesco. Der Kader diktiere einem Trainer, welche Art Fußball er spielen ließe. "Bei RB spielen wir offensiv, haben auch schon zweimal 4:1 gewonnen. Wir hatten in fast allen Partien sechs bis acht Großchancen, das sind Höchstwerte für RB in dieser Saison", betonte der RB-Coach. Es sei ein Irrglaube, dass Zu-null-Spiele für defensiven Fußball stehen. "Wir haben zwar viel Ballbesitz und wollen Kontrolle, trotzdem tragen wir aber immer noch die RB-DNA in uns", sagte Tedesco. RB Leipzig spielt am Samstag (18.30 Uhr/Sky) bei Tabellenführer Bayern München.