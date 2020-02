Leipziger Bayern-Fan Freitag: „Wenn Lewandowski was passiert, sieht es dünn aus“

Seit wann gehört Ihr Herz den Bayern und warum? Freitag: Schon seit DDR-Zeiten, denn mein Vater war Bayern-Fan. Zu den Spielen konnte man ja nicht fahren, hier in Leipzig sind wir damals zu Lok gegangen. Aber sobald die Bayern im Fernsehen kamen, haben wir das geschaut, natürlich im Westfernsehen. Mein Held in den 70er Jahren war ganz klar Franz Beckenbauer. Nach der Wende sind wir dann gleich nach München gefahren, um im alten Olympiastadion ein Spiel zu schauen.

2007 haben Sie den FC Bayern Fanclub Leipzig gegründet. Wie viele Mitglieder gibt es und wie oft fahren Sie zu Spielen? Wir sind aktuell 86 Mitglieder. Nach München fahren wir mindestens einmal im Jahr, je nachdem wie man Karten bekommt. Das ist manchmal sehr schwierig. Aber am 18. März beim Heimspiel gegen Chelsea in der Champions League hat es geklappt. Und im April, wenn es gegen Fortuna Düsseldorf geht, sind wir auch dabei.

Und gegen Leipzig am Sonntag? Da wollten wir nicht. Wir waren aber beim Heimspiel in der Hinrunde in Leipzig dabei. Nein, es ist ja ein Auswärtsspiel (lacht). Wir fahren zwar von unserer Fanclubzentrale im Vereinsheim des Leipziger SC 1901 in Schleußig nur fünf Haltestellen mit der Straßenbahn, aber es ist ein Auswärtsspiel.

Muss man sich viele Sprüche anhören als Bayern-Fan in Leipzig? Na sicher. Ich kenne RB-Fans, Schalke-Fans und Dortmund-Fans. Da kommen schon mal Sprüche wie „Erfolgsfan“, „Bayern-Schlampe“ oder „Dieses Jahr werdet ihr kein Meister!“. Die größte Abneigung unter den Fußball-Fans, die ich kenne, gibt es allerdings gegen RB.

Gab es nie einen schwachen Moment, wo Sie überlegt haben, mal zu einem RB-Spiel zu gehen und sich Bundesliga in Leipzig anzuschauen? Nein, gar nicht. Ich war wirklich nur zu den Partien im Stadion, bei denen die Bayern hier waren. Bis auf das legendäre 4:5 2017 habe ich alle Gastspiele live gesehen. Ich bin Bayern-Fan. Mit RB kann ich nichts anfangen.

Warum hat Bayern Anfang/Mitte der Saison so viele Probleme gehabt? Das kann keiner so richtig beantworten. Viele sagen, dass es an Nico Kovac lag, an seiner schlechten Rotation. Er hat die Spieler teilweise nicht mehr erreicht, zum Beispiel beim 1:5 gegen Frankfurt. Vielleicht hat auch der Weggang von Franck Ribery und Arjen Robben eine Rolle gespielt. Die waren schon Weltklasse. Aber es ist von außen ganz schwer zu sagen, woran es wirklich lag. Eine schlechte Mannschaft hatten und haben sie jedenfalls nicht.

Wo erkennt man die Handschrift des neuen Trainers Hansi Flick? Die Bayern sind wieder aggressiver geworden, sie stehen höher und gehen schneller auf den Ball drauf. Die Spielfreude ist wieder da, wie man in den letzten Wochen sehen konnte. Das war schon meistens sehr überzeugend.

Ist Flick nur ein Übergangstrainer? Wenn es weiter so läuft, kann er länger bleiben. Aber er rückt ja zu diesem Thema kein Wort raus.

Auf welchen Positionen sehen Sie bei Bayern Verbesserungsbedarf? Was ich gerne hätte, wäre ein Backup für Robert Lewandowski. Wenn dem was passiert, sieht es dünn aus. Es ist ja fast alles zugeschnitten auf ihn. Der ist einfach sensationell der Typ. So wie der gerade drauf ist, kannst du nicht mal Christiano Ronaldo mit ihm vergleichen.

Ist Lewandowski der beste Stürmer der Bundesliga – oder doch Timo Werner? Nein, Timo Werner doch nicht. Der ist mit "Lewa" gar nicht zu vergleichen. Wenn Werner keinen Platz hat, dann kriegt der nichts auf die Kette. Lewandowski kann auch mit dem Rücken zum Ball spielen, er kann sich von seinen Gegnern lösen. Wie er sich wendet und dreht und dann die Tore schießt – das ist schon einzigartig.

Lewandowski kommt mit 31 langsam in die Jahre. Würden Sie Werner trotzdem gern im Bayern-Kader sehen in den nächsten Jahren? Timo Werner ist flink, ist schnell und schießt viele Tore, keine Frage. Aber er passt nicht zu Bayern und er will ja angeblich auch nicht. Das Spiel von RB ist total auf ihn zugeschnitten, bei Bayern hätte er es schwer. Er braucht viel Platz, mit Eins-gegen-Eins-Situationen auf engem Raum kommt er oft nicht klar. Außerdem kann Lewa noch mindestens zwei, drei Jahre auf höchstem Niveau spielen.

Gibt es einen anderen RB-Kicker, der Bayern gut zu Gesicht stehen würde? Lukas Klostermann ist ein sehr guter Verteidiger. Den könnte ich mir gut vorstellen. Oder Dayot Upamecano. Der ist hinten bärenstark, der Typ. An dem kommt keiner vorbei – außer Lewa am Sonntag. Das werden wir ja sehen.

Ihr Tipp für's Spitzenspiel? Bayern gewinnt 3:0. Lewa macht bestimmt ein Tor wie immer, Alphonso Davies macht eins und vielleicht auch Thomas Müller. Der ist wieder gut drauf.

Wer wird dieses Jahr Meister? Die Frage brauchen wir nicht zu stellen. Ich halte auf meinen Verein und sage: Bayern München.

Aber die können doch nicht 20 Mal in Folge Erster werden. (lacht) Warum denn nicht?

Finden Sie das nicht langweilig, diese Dominanz? Schau dir doch die Bundesliga dieses Jahr an. Die ist so spannend wie noch nie. Die liegen alle dicht beieinander. Das macht richtig Laune.

Heißt das, dass Ihnen so eine Saison lieber ist als wenn die Bayern mit 20 Punkten Vorsprung den Titel holen? So ist es schon spannender, da wird jedes Spiel aufregend. Das Triple 2013 war toll. Aber wenn du dann zu einem Spiel fährst und die laufen da mit einer zweiten oder dritten Mannschaft auf wegen der Champions League und weil sie schon Meister sind, dann ist das für die Fans auch nicht so schön. Man will ja die Stars sehen, wenn man schon die teuren Preise bezahlt.

Falls die Bayern nicht den Titel holen sollten, wem würden Sie die Schale gönnen? Ich gönne nur den Bayern den Titel (lacht). Wenn es doch mal nicht klappen sollte, dann Borussia Mönchengladbach. Die sind sympathisch. Ihr Sportdirektor Max Eberl, der gefällt mir, das ist ein sehr sympathischer Typ.

Julian Nagelsmann ist gebürtiger Bayer und ein schlauer wie begehrter Coach. Wird er den FCB irgendwann trainieren? Gerüchte gab es ja schon mal. Ein schlechter Trainer ist er jedenfalls nicht. Ich hätte nie gedacht, dass er bei RB so einschlägt. Bei Hoffenheim kannte er von den Jugendmannschaften bis zu den Profis die ganzen Gefilde. Da war alles eine Nummer kleiner. Aber wahrscheinlich hat er doch richtig was auf dem Kasten. Möglich, dass sich die Bayern irgendwann für ihn interessieren.

Hat RB das Potenzial, sich als Bayern-Jäger Nummer eins zu etablieren? Na sicher. Da hat der Brause-Konzern genug Geld in der Hinterhand. Und wie sie wirtschaften, das verdient auf jeden Fall Respekt. Sie holen junge günstige Spieler mit viel Potenzial wie Naby Keita und verkaufen sie dann für gutes Geld weiter. Ihre Scouting-Abteilung macht tolle Arbeit. Für die Bundesliga sind sie eine Bereicherung.

Kann RB mit dieser Philosophie, auf junge entwicklungsfähige Spieler zu setzen auf Dauer in der Meisterschaft, im Pokal und in der Champions League erfolgreich mitmischen? Oder wird die Zeit kommen, wo man wie die Bayern einfach mal 60, 70 oder 80 Millionen in die Hand nehmen muss, um einen Star zu holen? Ich finde die Philosophie gut, aber ich denke, dass da ein bisschen mehr Erfahrung rein muss, damit sie das packen. Lassen wir uns überraschen, was Leipzig in den nächsten Jahren noch auf die Beine stellt.