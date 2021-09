Leipziger Corona-Inzidenz fünf Tage über 35: Einschränkungen für den Amateursport

Leipzig. Die steigende Anzahl Corona-Infizierter in der Stadt Leipzig hat nun einmal mehr auch Auswirkungen für Sporttreibende in der Messestadt. Da die Sieben-Tages-Inzidenz vor Ort am Freitag laut Robert-Koch-Institut am fünften Tag in Folge über 35 lag, gelten ab Sonntag strengere Regeln. So schreibt es die Sächsische Corona-Schutz-Verordnung vor.

