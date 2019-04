Leipziger Crossfit-Cracks holen Medaillen bei der Hyrox-WM in Oberhausen

Oberhausen. Leipziger Athleten aller Altersklassen hatten sich auf den Weg nach Oberhausen gemacht , um am Wochenende die Hyrox-WM aufzumischen. Mit Medaillen und/oder persönlichen Bestleistungen sind die Sportler nun zurück in der Messestadt. Für eine Teilnahme an der Weltmeisterschaft hatten sich die Leipziger in der vergangenen Saison auf den Crossfit-Events der Hyrox -Serie qualifiziert.

Der ehemalige Top-Rennkanute Stefan Holtz trat in der ausgegliederten Altersklasse „Pro-Männer“ an und wurde 17. Zufrieden ist der mehrfache Weltmeister „Holtzi“ damit nicht: „Ich konnte nicht alles abrufen, weiß aber gar nicht, woran es lag. Das möchte ich so aber nicht stehen lassen und bei Hyrox weiter angreifen.“

Frank Hennig stand ohne Partnerin da

Am Ende habe es ihm vor allem etwas an Ausdauer gefehlt. Von seiner Zeit in Oberhausen (1:23 Stunden) möchte er bis zur nächsten Saison rund 15 Minuten abziehen. Auch damit würde der Leipziger aber im Titelkampf keine Chance haben. Den Sieg sicherte sich Lukas Storath mit einer unglaublichen Zeit von 59:07 Minuten. „Du musst komplett aufgestellt sein und zusätzlich noch gut laufen können. Hyrox war jetzt im ersten Jahr, hat eine Art Findungs-Phase durchgemacht. Ich gehe davon aus, dass Lukas bald nicht mehr der einzige mit einer Zeit von unter einer Stunde sein wird“, so Holtz weiter.

Das Auftaktevent des Veranstalters in Leipzig hatte Frank Hennig noch verpasst. Zusammen mit seiner Trainingsgruppe nahm er im Januar dann in Hannover teil und konnte sich hier für die WM qualifizieren. „Das Event in Hannover war heller und größer. Ich hatte vom Flair her von der WM ehrlich gesagt mehr erwartet“, berichtet der Physiotherapeut und Lauftrainer.