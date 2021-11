Der Leipziger Derby-Tag im Liveticker: Alle Infos zum Duell zwischen 1. FC Lok und BSG Chemie

Leipzig. Es ist - mal wieder - soweit. Und es könnte tatsächlich in gewisser Weise ein historisches Spiel sein. Denn das Leipziger Derby zwischen dem 1. FC Lok und der BSG Chemie am Sonntagnachmittag wird bis auf Weiteres die letzte Fußball-Großveranstaltung in der Messestadt mit Zuschauern sein. Denn am Montag tritt ein Teil-Lockdown in Kraft, der nur noch Geisterspiele erlaubt. Bis es soweit ist, werden im Bruno-Plache-Stadion aber noch einmal Tausende Fans erwartet, wenn um 14.05 Uhr dieses traditionsreiche Duell angepfiffen wird.