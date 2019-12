Leipziger Fan-Treffen in Lyon wegen Protesten abgesagt

Lyon. Der Generalstreik und die gewalttätigen Proteste halten in Lyon auch die Fans von Fußball-Bundesligist RB Leipzig in Atem. Am Dienstagmittag warnte der Club seine Anhänger davor, sich auf dem Place Bellecour zur gemeinsamen Fahrt ins Stadion zu treffen. Kurz darauf gab es auf und um den Platz massive Zusammenstöße zwischen Demonstranten und Polizei. Wasserwerfer und Tränengas wurden eingesetzt, Hubschrauber kreisten über der Stadt. In seinem letzten Gruppenspiel der Champions League tritt Leipzig am Dienstag (21.00 Uhr/Sky) bei Olympique Lyon an.