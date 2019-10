Leipziger Felix Groß rast mit Bahnvierer zum deutschen Rekord 

Apeldoorn. Felix Groß hat mit dem deutschen Vierer am Mittwoch einen guten Auftakt in die Bahnrad-Europameisterschaften hingelegt. Im niederländischen Apeldoorn belegte der 21-Jährige vom SC DHfK Leipzig mit dem Nationalquartett in der Qualifikation den vierten Platz und hatte damit noch alle Chancen auf eine Top-Platzierung. Allerdings hieß der Gegner am Abend in der ersten K.o.-Runde Dänemark. Der Top-Favorit hatte die Quali souverän gewonnen und war vier Sekunden schneller ums Holzoval gerast als die Deutschen.

Felix Groß hatte Anfang August in Berlin zwei deutsche Meistertitel errungen und vor zehn Tagen bei einem internen Test in Frankfurt/Oder erneut über 500 und 4000 Meter seine starke Form unter Beweis gestellt. Folgerichtig fuhr er den deutschen Vierer nun bei der EM an. Allerdings zeigte das BDR-Team auf dem ersten Kilometer die größten Reserven, hier verlor es schon drei Sekunden auf die Spitzenzeit. Am Ende verpassten Groß und Kollegen in 3:55,67 Minuten den deutschen Rekord um zwei Zehntel.

Mit Leistungssteigerung zum deutschen Rekord

Knapp vier Stunden nach dem Quali-Auftritt gelang dem Vierer von Bundestrainer Sven Meyer die erhoffte Steigerung. Felix Groß hatte einen größeren Gang aufgelegt. Das Quartett mit dem Miltitzer konnte auf dem ersten Kilometer den Abstand zu den Dänen auf eine Sekunde verringern und raste nach den vier Kilometern zum erhofften deutschen Rekord. In 3:53,97 Minuten steigerte der Vierer die alte nationale Bestmarke um gut 1,5 Sekunden. Da die Schweizer noch eine Sekunde schneller waren, reichte dies nur zu Platz fünf. „Wir sind mit unseren Zeiten sehr zufrieden – aber die Konkurrenz gibt auch mächtig Gas“, sagte Felix Groß anerkennend.

Die Medaillenläufe finden am Donnerstag ohne die Männer mit dem schwarz-rot-goldenen Farben am Ärmel statt. Felix Groß’ Trainer Dietmar Junker meinte: „Die Punkte in der Olympiarangliste sind sehr positiv. Aber mein Ziel ist ein Podestplatz für den Vierer in Tokio – dafür müssen die Junioren-Weltmeister ins Team eingebaut werden.“

Weltcups in Minsk und Glasgow warten

Das Endergebnis bei der EM ist im Hinblick auf die Olympiaqualifikation wichtig. In den vergangenen Wochen hatten die USA und Kanada den deutschen Vierer in der Rangliste von Rang fünf auf sieben verdrängt – nun ist der Konter gelungen. Allerdings saßen gestern neben der Schweiz auch Frankreich und Polen den vier BDR-Jungs im Nacken. Um Gold fahren heute die Dänen gegen die Italiener, um Bronze die Schweizer gegen die Briten.

Gleich nach der EM geht die Olympia-Quali bei den Weltcups in Minsk und Glasgow weiter. Dort wird Felix Groß auf seinen Bruder Franz treffen. Der 18-Jährige schaffte die Weltcup-Nominierung mit seinem LTK-Team aus Brandenburg. Nach den Übersee-Weltcups entscheidet sich die Olympia-Quali bei der WM Ende Februar im Berliner Velodrom.

ANZEIGE: 50% auf dein Winter-Set! Der Deal des Monats im SPORTBUZZER-Shop.