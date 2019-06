Leipziger Firmenlauf: Sechs Tipps, um die Hitze zu überstehen

Leipzig. Mehr als 19.000 Läufer wollen am Mittwoch beim 12. Leipziger Firmenlauf an den Start gehen. Das sind so viele wie noch nie, es könnte am Mittwoch aber auch so warm werden wie selten zuvor bei einem Leipziger Firmenlauf. Um 18 Uhr, wenn das erste Startsignal ertönt, werden noch Temperaturen von 27 Grad erwartet. Dafür, wie die Sportler am besten mit den sommerlichen Temperaturen umgehen, hat Sportmediziner Dr. René Toussaint einige Tipps parat.

1. Ernährung: Was sollten die Läufer zum Mittag in der Kantine essen und wie viel? Wann wird der letzte kleine Snack vor dem Lauf empfohlen? Toussaint: Keine Currywurst und keine Pommes. Besser ist es, leichte Kost zu sich zu nehmen bei der Wärme. Die Nahrung sollte reich an Vitaminen und Mineralstoffen sein. Es empfehlen sich daher Gerichte wie Pasta, Gemüseauflauf oder Suppen. Die letzte große Mahlzeit sollte etwa vier bis sechs Stunden vor dem Lauf eingenommen werden. Wer am Nachmittag noch einen kleinen Snack zu sich nehmen will, kann auf Obst, Gemüse oder eine kleine Portion Quark zurückgreifen, aber nicht auf Schokoriegel oder anderen Süßkram.

2. Flüssigkeit: Sollte man den ganzen Tag über trinken? Ab welcher Streckendistanz sollte zusätzlich unterwegs getrunken werden? Toussaint: Es ist wichtig, kontinuierlich und regelmäßig zu trinken, am besten stilles Mineralwasser. Vor dem Lauf, auch wenn man nur fünf bis zehn Kilometer hinter sich bringen will, wäre es gut, noch einmal einen halben Liter Flüssigkeit zu sich zu nehmen. Wer länger als eine Stunde läuft, sollte alle 15 bis 20 Minuten Wasser in kleinen Schlucken zu sich nehmen.

3. Kleidung: Welche Laufkleidung ist bei ca. 30 Grad „tödlich“ – und muss man sich nach 17.30 Uhr noch um Sonnenschutz Gedanken machen? Toussaint: Als Grundsatz gilt leicht und luftig kleiden. Baumwollshirts sind bei den Temperaturen nicht das Richtige, Funktionskleidung ist passender. Man kann das Shirt auch mit kaltem Wasser benetzen, um die Verdunstungskälte zu nutzen. An den langen Junitagen muss man sich auch nachmittags noch Gedanken um den Sonnenschutz machen. Wenn möglich, sollte man vor dem Start nicht in der prallen Sonne warten. Eine Mütze schützt den Kopf und eine Sonnenbrille die Augen. Sonnencreme mit einem hohen Lichtschutzfaktor sollten Läufer überall dort auftragen, wo die Haut frei liegt.

4. Sportlicher Ehrgeiz: Muss man sich bei 30 Grad überhaupt aufwärmen? Wie findet man bei den Temperaturen das richtige Lauftempo und wie kann man bei der Hitze noch den Chef überholen? Toussaint: Ich würde empfehlen, sich fünf bis zehn Minuten lang aktiv aufzuwärmen, eventuell kann man auch einen kleinen Probelauf machen. Bei dem Wetter ist es in jedem Fall besser, langsam loszulaufen. Am MIttwoch sollte man nicht zu viel Ehrgeiz an den Tag legen, um Chef und Kollegen überholen zu wollen. Im Zweifel kann man seinem Laufpartner auch sagen, dass er schon mal vorlaufen kann.

5. Ermüdungserscheinungen: Wie können Läufer Seitenstechen vorbeugen und bei welchen Schwäche-Signalen sollte der Lauf lieber abgebrochen werden? Toussaint: Das hängt auch vom Trainingszustand ab. Generell empfiehlt sich eine kurze Aufwärmphase, ein langsamer Start und eine tiefe, ruhige Atmung. Sollte es trotzdem zu Seitenstechen kommen, ist es besser, ein paar Meter langsam zu gehen und die Arme über den Kopf zu halten. Auch wichtig: Beim Laufen nicht zu viel quatschen, das stört die Atmung. Wer Herzrasen, Schwindel, stechende Kopfschmerzen oder Schmerz in der Brust verspürt, lässt es besser ruhig angehen oder bricht den Lauf ganz ab.

6. Erholung: Bier ist doch isotonisch, oder? Sind ein, zwei oder drei Bierchen als Erfrischung nach dem Laufen zu empfehlen? Toussaint: Alkohol belastet bekanntermaßen den Kreislauf, ein alkoholfreies Bier wäre daher besser. Ansonsten empfehlen sich Apfelschorle oder Mineralwasser, um den Flüssigkeitshaushalt wieder aufzufüllen. Isotonische Spezialgetränke sind bei kurzen Laufdistanzen eher nicht nötig, zumal diese oft einen hohen Zuckergehalt haben. Pia Siemer

