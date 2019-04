Leipziger Floorball-Löwen nach Krimi im Meisterschaftsfinale

Durch ein wahres Wechselbad der Gefühle gingen die Fans der MFBC-Floorballer am Samstagnachmittag in der Jahn-Sporthalle Liebertwolkwitz, bevor nach dem 9:6-Sieg der Finaleinzug feststand. Das schöne Wetter, die etwas auswärtige Lage und das gleichzeitig in Weißenfels stattfindende erste Meisterschaftsfinale der Frauen vom MFBC Grimma sorgten dafür, dass die Halle wider Erwarten nicht aus allen Nähten platzte. Dafür war der Kunststoffboden optimal präpariert und kein Handballharz weit und breit zu entdecken.

Nach dem furiosen Hinspielsieg erwarteten einige Fans einen glatten Durchmarsch der Leipziger, aber das Trainergespann Mattias Persson/Tommi Uosukainen hatte die ganze Woche gebetsmühlenartig gewarnt, dass das noch ein hartes Stück Arbeit werden würde und auf das Trauma vom Pokalhalbfinale verwiesen. Bei beiden Teams fehlte ein wichtiger Spieler krankheitsbedingt. Auf Leipziger Seite Paul Kretzschmar und bei Wernigerode Nationalspieler Ramon Ibold.

Wernigerode nutzt Strafzeit und überrollt die MFBC-Floorballer im Minutentakt

Die Gastgeber begannen mit zwei Reihen und bauten mächtig Druck auf. Wernigerode hielt aber von Anfang an dagegen. Es entwickelte sich ein intensives Spiel mit anfangs leichten Vorteilen für den MFBC. Ville Pousis 1:0 in der 6. Minute wurde postwendend ausgeglichen, doch die zweite Strafzeit, die die sehr souveränen Schiedsrichter gegen die Gäste verhängten, konnte wieder Pousi mit einem kurz abgelegten Freischlag zur 2:1-Führung nutzen. Mit dieser ging es in das 2. Drittel und jetzt nahm das Spiel noch mehr Fahrt auf. Die Gastgeber mit dem Blitzstart zum 3:1, dann fünf Minuten später der erneute Anschluss. Und dann folgten dreieinhalb Minuten, die das Spiel in eine komplett andere Richtung drehten. Die Gäste nutzten eine Strafzeit des MFBC zum Ausgleich und überrollten die Gastgeber im Minutentakt. Als der zwischenzeitliche Tornado vorbei war, stand es 3:6. Bis zur Drittelpause passierte nichts mehr. Zwischenzeitlich war ein Teil der Anhänger, die in Weißenfels waren, in die Halle gekommen und animierte die Heimfans zur bedingungslosen und lautstarken Aufmunterung ihres Teams. Im Gegensatz zu den Gästen, die schon nach der Hälfte der Pause aus der Kabine kamen, hatten die Heimtrainer Redebedarf. Und offensichtlich fanden sie die richtigen Worte.

Das Team zog noch mal merklich an, ohne in hektische Aktionen zu verfallen. Ab der 44. Minute folgten die drei Minuten der Leipziger Löwen. Zweimal Bothe und einmal Patzold stellten alles auf Anfang. 6:6. Die Halle tobte. Dann vier weitere Minuten mit jeder Menge Chancen auf beiden Seiten, aber keinem Tor. In der 11. Minute luchst Ville Pousi einem Gegner den Ball ab und verwandelt trocken zur erneuten Führung. Vier weitere Minuten hin und her ohne Tore. Dann folgte eine Auszeit der Gäste, die sich entschieden, die letzten fünf Minuten bei Ballbesitz ohne Torwart und dafür mit einem sechsten Feldspieler zu agieren. Es gelang damit, das MFBC-Team in die eigene Hälfte zu drücken. Dieses verteidige aufopferungsvoll. Jeder Körperblock eines Spielers oder gehaltene Ball des Goalies Pavel Lubentsov wurde frenetisch gefeiert. Letzte Spielminute: Atte Ronkanen konnte einen Ball abfangen und mit einem Konterlauf den Ball im leeren Kasten versenken. Faktisch die Entscheidung, auch wenn die Red Devils alles versuchten. Sekunden vor Schluss noch ein Tor ins leere Netz. Der Rest versank im Finaale, Finaale-Jubel. "Zum ersten Mal seit fünf Jahren stehen wir wieder im Meisterschaftsfinale", sagte MFBC-Präsident Holger Saß freudestrahlend.

MFBC Leipzig muss gegen Lilienthal ran

Da sich im anderen Halbfinale Pokalsieger Lilienthal auch schon im 2. Spiel gegen Serienmeister Weißenfels durchsetzen konnte, müssen die Leipziger gegen Lilienthal ran. Kommendes Wochenende auswärts zum ersten Spiel. Das zweite und wenn notwendig, das dritte Spiel finden Ostersamstag und -sonntag 16Uhr in der Sporthalle Brüderstraße statt. Ein Finale, das es so noch nie gab und in absehbarer Zeit auch nicht mehr geben wird, da sich der TV Lilienthal in der kommenden Saison aus der Bundesliga zurückzieht.

Die Frauen zogen in Weißenfels mit 3:9 den Kürzeren und haben am kommenden Wochenende in der SH Am Rabet (Samstag, 18 Uhr, bei einem Sieg am Samstag - Sonntag 13 Uhr) die Chance, die Serie zu drehen und den Titel zu holen.

