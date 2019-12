Leipziger Frust nach Niederlage in Erlangen hat sich gelegt

Leipzig. Gemeinsam mit MT Melsungen stellt der SC DHfK Leipzig die meisten Spieler im vorläufigen EM-Kader der Handball-Nationalmannschaft der Männer. Und mit 18 Punkten kratzen die Leipziger an der oberen Tabellenregion - gegen die Topteams wie Rhein-Neckar Löwen, SC Magdeburg oder den THW Kiel gab es denkbar knappe Niederlagen. Also stellt sich mehr und mehr die Frage: Gehört der DHfK selbst bereits zu den Topteams der Liga?

Die Niederlage am vergangenen Sonntag in Nürnberg gegen den HC Erlangen dämpfte ein wenig die Euphorie, lässt Trainer Andre Haber allerdings unbeeindruckt. „Wir haben sehr gut gedeckt, waren aber im Angriff nicht gut genug und haben zu viele Fehler gemacht. Mit ein bisschen mehr Tempo hätten wir mehr Schaden anrichten können“, schätzt er mit einigen Tagen Abstand die Leistung seiner Mannschaft ein.

Andre Haber verrät: „Wir haben uns nicht zu lange mit der Analyse aufgehalten, sondern richten den Blick in die Zukunft.“ Diese hält ein letztes Heimspiel in diesem Kalenderjahr bereit: Seine Männer erwarten am Sonntag (16 Uhr, Arena) zum Abschluss der Hinrunde die HSG Wetzlar. Die Hessen stehen zwei Plätze und vier Punkte hinter den Sachsen. Anschließend müssen die Grün-Weißen am letzten Adventswochenende, am zweiten Weihnachtstag sowie zwei Tage vor Silvester noch drei Mal auswärts antreten. Nach den Partien in Lemgo, Berlin und Balingen haben sich die Nicht-Nationalspieler endlich ein paar Tage Erholung verdient.