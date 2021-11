Leipziger Fußball-Verband unterbricht Saison - Teile des Nachwuchses spielen weiter

Dann dürfen sich im Privatbereich, zu dem auch der Amateur- und Breitensport zählt, nur noch maximal zwei Personen treffen, die keinen 2G-Status haben und nicht demselben Haushalt angehören. "Die Umsetzung dessen erscheint uns als Verband aufgrund der erfolgten Abfrage bei den Vereinen unrealistisch", heißt es in dem Beschluss. Der FVSL hatte in der vergangenen Woche bei den Clubs angefragt, ob sie unter den geschilderten Voraussetzungen Partien austragen könnten oder nicht. Das Ergebnis war offensichtlich nicht ausreichend positiv, um einen fairen Wettbewerb weiter garantieren zu können.

Bei den in der Überlastungsstufe geltenden Kontaktbeschränkungen werden neben Geimpften oder Genesenen auch Kinder bis zum vollendeten 16. Lebensjahr nicht berücksichtigt. Deshalb soll der Ball in Leipzig zum Einen in den Altersklassen ab C-Junioren abwärts auch weiter rollen. Die Partien bleiben angesetzt. Die Teams sind verpflichtet, sich gemeinsam mit dem oder der vorgesehenen Unparteiischen vorab auszutauschen und zu klären, ob eine Austragung gemäß der Corona-Regeln möglich ist. Zum Anderen wird auch die Futsal-Spielrunde des Volkssports fortgesetzt. Sie steigt in der Halle der Sportschule Abtnaundorf unter 2G-Bedingungen.