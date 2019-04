Leipziger Goalballer in Griechenland erst im Finale gestoppt

Thessaloniki/Leipzig.Bei der 22. Auflage des International Blind Sports Festivals im griechischen Thessaloniki führte der Weg für die Leipziger Goalball-Herren vom L.E. Sport e.V. um Trainer Tino Thomas bis ins Finale. In einem hochdramatischen Endspiel gegen Gastgeber Ifaistos Thessaloniki auf dem Campus der Aristoteles Uni erzielten die Messestädter erst 20 Sekunden vor Abpfiff durch Maximilian Müller den viel umjubelten 9:9-Ausgleich, der zur Verlängerung führte. Doch in der 2. Minute der Nachspielzeit setzte es durch Nationalspieler Charis Kordakis das bittere 10:9-K.o. für die Sachsen.

Sitzball: Die Sportart gehört nicht zum paralympischen Programm. Die Deutschen Meisterschaften werden in Sachsen ausgetragen. Leipzig ist Gastgeber am 4. Mai. Die Titelverteidiger kommen bei den Männern und Frauen von der Spielgemeinschaft Leipzig-Plauen. Die Männer könnten mit einem Sieg sogar den Titel-Hattrick perfekt machen. ©

In der Vorrunde konnten sich die sehbehinderten L.E.-Männer mit zwei Siegen und einem Remis gegen Spitzenteams aus Südeuropa souverän als Gruppenerster behaupten. Im Halbfinale bezwang die einzige deutsche Vertretung eindrucksvoll das Team Pyrates aus Volos mit 16:6, was letztendlich im Finalspiel und der damit verbundenen ersten „Golden Goal“-Erfahrung für die Leipziger gipfelte.

„Natürlich sind meine Jungs niedergeschlagen, aber ich bin absolut stolz auf die gezeigte Leistung der gesamten Mannschaft“, resümierte Trainer Thomas nach dem zweitägigen Turnier an der Ägäis.

Die kommenden Wochen stehen ganz im Zeichen der Vorbereitung auf den Finalspieltag der 2. Bundesliga in Ilvesheim Ende Mai. Nächstes Highlight für die Goalballer wird der Inklusionsfantag zum Handball-Bundesligaspiel am 25. April beim SC DHfK in der Arena sein.