Leipziger Handballer Philipp Weber über die EM: "Wollen die richtige Welle reiten“

Leipzig. Handball-Nationaltrainer Christian Prokop nimmt zwei Stars des SC DHfK Leipzig mit zur EM. Philipp Weber, 27, und Franz Semper, 22, sind in Norwegen, Österreich und Schweden dabei. Dagegen gehören Luca Witzke, 20, und Maximilian Janke, 26, nicht dem 17-Mann-Kader an. Weber spricht im SPORTBUZZER-Interview über einen Anruf des Bundestrainers, die EM, verletzte Leistungsträger und seinen fußballspielenden Kumpel Stefan Ilsanker. Deutscher EM-Auftakt: Am 9. Januar gegen die Niederlande. Bereits am Sonnabend geht es für Weber und Semper in Lemgo (20.30 Uhr) in der Bundesliga weiter.