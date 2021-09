Leipziger in Manchester: Stuart Lyon setzt auf einen Sieg von RB beim Erzfeind

Manchester/Leipzig. Falls Sie, liebe Leserinnen und Leser, Manchester kennenlernen wollen: Buchen Sie Stuart Lyon. Spannende Busfahrt vom Airport Manchester ins Hilton-Hotel. Stuart Lyon erinnert phänotypisch an John Goodman („Flintstones“, „Flight“,), drückt seine Kippe an der Stoßstange des Busses aus, ist in Galaform, beginnt seine Comedy-reife Show mit einem lässigen 3:1-Tipp. Für wen? Für RB Leipzig! Bei Manchester City. Grund ist dieses magische Dreieck: „Der Feind meines Feindes ist mein Freund.“ Stuart ist Fan von Manchester United, kann Manchester City also leiden wie sein Doppelkinn.

