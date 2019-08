Leipziger ITK-Ausbildung wird in Afrika fortgesetzt

Genau vor einer Woche wurden die Absolventen des Internationalen Trainerkurses (ITK) feierlich in Leipzig verabschiedet. 66 Sportlehrer, -Manager und Trainer aus aller Welt hatten sich fünf Monate lang an der sportwissenschaftlichen Fakultät der Uni Leipzig weiterbilden lassen.

Nun wird die Lehre mittels zwei Projekten in Afrika fortgesetzt. In Abidjan, Regierungssitz der Elfenbeinküste, findet in dieser Woche ein Alumnicamp für ITK-Absolventen statt. Finanziert vom Deutschen Akademischen Austauschdienst (DAAD) und von Leipzigs sportwissenschaftlicher Fakultät sowie dem Deutschen Leichtathletik-Verband organisiert, treffen sich 25 ehemalige ITK-Absolventen aus dem französischsprachigen Raum zu einer Weiterbildung für Leichtathletiktrainer. Im Mittelpunkt stehen die Ausbildung von Athleten und theoretische wie praktische Kenntnisse der Leichtathletik. Vermittelt wird das Wissen von Lehrkräften des ITK und des Weltleichtathletikverbands IAAF, zudem ist eine ITK-Dolmetscherin im Einsatz.