Leipziger Judoka Marie Branser: Neues Kapitel als Afrikanerin

Marie Branser reiht sich in eine gar nicht so kurze Liste deutscher Athleten ein, die in der Fremde ihr Glück gesucht haben. Prominentestes Beispiel in Sachsen war zuletzt Biathlet Michael Rösch, der in seiner Ahnengalerie zwar weder einen belgischen Onkel noch Schäferhund aufweisen konnte, dennoch im Herbst seiner Karriere für das westliche Nachbarland in den Loipen und am Schießstand aktiv war. Langläufer Johann Mühlegg startete für Spanien, wo er sich mit Blutdoping-Betrug quasi selbst disqualifizierte. Einige Springreiter wie René Tebbel gehen seit 2015 für die Ukraine in den Parcours. Und die deutsche Top-Judoka Myriam Roper – nach Rio 2016 national aussortiert – wagte einen erfolgversprechenden Neuanfang für Panama, dem Heimatland ihres Vaters. In Leipzig erfüllte sich JCL-Judo-Ass Simon Yacoub in Rio seinen Traum von Olympia für Palästina, dem Geburtsland seines Vaters.