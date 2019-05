Leipziger Kanuslalom-Asse holen in den Pyrenäen Schwung für die Olympiaqualifikation

Leipzig. Wie wichtig sind eigentlich die Europameisterschaften? Diese Frage beschäftigt die Slalomkanuten jedes Jahr aufs Neue, denn die europäischen Titelkämpfe sind nie der Saisonhöhepunkt. Sie stehen stets im Schatten der Weltmeisterschaften oder Olympischen Spiele. Nur das dortige Abschneiden entscheidet über die Sportförderung im darauffolgenden Jahr. Die Europameisterschaften an diesem Wochenende in Pau in den französischen Pyrenäen haben einen weiteren „Makel“: Denn die interne Olympiaqualifikation der deutschen Nationalmannschaft pausiert noch bis zum Weltcup Mitte Juni in London.

Dennoch haben sich die zwei Leipziger Auswahl-Paddler Andrea Herzog und Franz Anton vom LKC für Pau große Ziele gesteckt. Auch das zehnköpfige Team des Deutschen Kanu-Verbandes nimmt die am Donnerstag beginnenden Europameisterschaften ernst. Das Team reiste bereits am Sonnabend an, um sich auf die Bedingungen im Wildwasserstadion direkt am Fluss Ousse zu gewöhnen. Bis auf zwei Kajakmänner startet die komplette A-Auswahl.

Andrea Herzog und Franz Anton haben einiges gutzumachen. „Bei der EM hatte ich bislang immer viel schlechtere Ergebnisse als im übrigen Jahresverlauf. Im vergangenen Jahr in Prag bin ich weit am Finale vorbei gepaddelt“, sagt die 19-Jährige, die in den vergangenen 14 Tagen noch die Abiturprüfungen in Mathematik (schriftlich) und Geschichte (mündlich) zu absolvieren hatte und sich nun ganz auf ihre sportlichen Ziele konzentrieren kann. Obwohl sie noch immer die Jüngste in der A-Nationalmannschaft ist, sammelte die aus Meißen stammende Canadierspezialistin bereits seit 2015 regelmäßig Erfahrungen bei großen Meisterschaften der Erwachsenen. Dadurch ist sie auch mit allen Wettkampfstrecken recht gut vertraut. In London, wo es in zwei Wochen wieder um Punkte für die Olympiarangliste geht, feierte sie 2015 ihre WM-Premiere.

Franz Anton wird in diesem Jahr 30 – er geht in seine zehnte internationale Saison bei den Erwachsenen. 2010 startete er mit WM-Rang 27 – vor einem halben Jahr wurde er in Rio de Janeiro Weltmeister im Einercanadier. „Da die Elite zum Großteil aus Europa kommt, bin ich auch in dieser Woche der Gejagte. Die Situation ist neu für mich. Ich versuche, cool zu bleiben. Eine Grund-Routine in den Abläufen soll mir dabei helfen“, sagte der Landespolizist, der seine bislang beste EM-Platzierung (Rang sechs) toppen will.

Schon jetzt freut sich das LKC-Duo auf den Heim-Weltcup vom 30. August bis 1. September in Markkleeberg. Bis dahin wollen beide ihre Ausgangsposition im Kampf ums Tokio-Ticket verbessern. Momentan liegen sie auf Platz zwei – das wäre in der Endabrechnung nur der

