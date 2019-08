Leipziger KFC-Ringer wollen in der Regionalliga hoch hinaus

Leipzig. Letztes Jahr knapp an der Bronzemedaille vorbeigeschrammt, wollen es die Ringer vom Kampfsport- und Fitnessclub Leipzig (KFC) in dieser Saison wissen. Ab dem 31. August geht es in der Regionalliga Mitteldeutschland in 18 Mannschaftskämpfen zur Sache. Am Saisonende soll für die Schützlinge der Trainer Florian Liebscher und Kirk Haupt ein Platz auf dem Treppchen herausspringen.

Dafür hat sich der KFC prominent verstärkt: Aus Halle stößt der amtierende Mitteldeutsche Meister der Junioren, Fabio Moleiro, zum Freistil-Team bis 66 kg. Dazu wechselt mit Lukas Schöffler (FR 80/86 kg) ein Bundesliga-erfahrener, zweifacher Deutscher Meister an die Pleiße. Neuzugänge sind außerdem Mansur Hatuev (GR 71/75 kg) aus Berlin und der Hesse Abdullah Semizoglu (FR und GR 75/80 kg).