Leipziger laufen beim Wings for Life World Run für den guten Zweck

Leipzig. Während im nahen Clara-Zetkin-Park der 10. Leipziger Frauenlauf stieg, wurde am Sonntag auch in der Nähe der Red-Bull-Arena für den guten Zweck gelaufen. Denn 100 Prozent aller Startgelder des in der Messestadt von RB Leipzig unterstützten Wings for Life World Run (pro Kopf waren 20 Euro zu zahlen) fließen in Forschungsprojekte, die an einer Heilung der Querschnittslähmung arbeiten. Aufgrund der Parallel-Veranstaltung war das Teilnehmerfeld zum überwiegenden Teil männlich. Zu den Startern gehörten unter anderem auch Spieler des Eishockey-Oberligisten IceFighters Leipzig mit ihrem Coach Sven Gerike.