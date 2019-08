Leipziger Lorenz Deutloff freut sich über U19-Titel im Beachvolleyball

Kiel/Leipzig. So machen Ferien doppelt Spaß: Nahezu aus dem Urlaub reiste der Leipziger Volleyballer Lorenz Deutloff zu den deutschen Beach-Meisterschaften nach Kiel, erschmetterte sich dort mit seinem Dresdner Partner Sebastian Rösler die Goldmedaille in der Altersklasse U19 – und ab ging es mit einem Hochgefühl in die letzte Ferienwoche nach Norwegen.

Sieg gegen Duo aus Bayern

„Wir spielen bereits die dritte Saison zusammen. Und obwohl wir gar nicht so oft zusammen trainieren, harmonieren wir im Sand immer bestens“, erzählte der 17-jährige Sportgymnasiast von den L.E. Volleys. Zu Beginn der Beach-Saison absolvierten Rösler/Deutloff ein zweiwöchiges gemeinsames Trainingslager in Dresden. Dies genügte, um die Weichen für einen erfolgreichen Sommer zu stellen. Der Urlaub musste wegen der deutschen Meisterschaften nicht ausfallen. Der Sportgymnasiast erholte sich zwei Wochen in Bayern und zwei Wochen auf den Seychellen, wo er den Volleyball nur freizeitmäßig ein paar Mal in der Hand hatte. „Dann haben wir noch zwei, drei Mal zusammen trainiert – und es konnte losgehen.“