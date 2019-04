Leipziger Marathon-Sieger Nic Ihlow hatte fast keinen Muskelkater

Leipzig. Nic Ihlow war selbst ein wenig erstaunt: Der Sieger des 43. Leipzig-Marathons hatte am Tag nach seiner Premiere auf den 42,195 Kilometern so gut wie keine Probleme. „Ich war ganz normal in der Uni und beim Training, hatte so gut wie keinen Muskelkater“, sagte der 23-Jährige. Dies wiederum lässt den Schluss zu, dass sein Potenzial bei besseren Bedingungen tatsächlich deutlich unter den diesmal erzielten 2:24 Stunden liegt.