Leipziger Marvin Kirchhöfer bei Auftaktveranstaltung im Wetter-Pech

Oschersleben. Dramaturgisch bot die Auftaktveranstaltung des ADAC GT Masters in Oschersleben einiges – insbesondere für die beiden Leipziger Motorsportpiloten. Erst der Last-Minute-Einsatz von David Jahn, der sich ohne jeden Testkilometer und zur großen Überraschung der bärenstarken Konkurrenz gleich mal im ersten Qualifying Rang zwei schnappte. Dann der Wolkenbruch am Sonntag unmittelbar vor dem zweiten Rennen, der die Chancen von Marvin Kirchhöfer auf den ersten Tagessieg nach einem vierten Rang im Qualifying noch einmal deutlich steigen ließ. Anzeige

Beim Callaway-Team hatte man diesen Regen förmlich herbeigesehnt. Doch genau dieser wurde der Corvette und damit auch dem 27-Jährigen zum Verhängnis. Markus Winkelhock, der Sohn des 1985 verunglückten Formel 1-Rennfahrers, schob den Leipziger bereits in der dritten Kurve von der Strecke. „Im Motorsport passieren Dinge, die kann man einfach nicht ändern“, gibt sich Kirchhöfer diplomatisch. Vater Uwe Baade wurde da schon deutlicher: „Jeder Fahrer weiß, dass ein Rennen nicht in den ersten Kurven entschieden wird. Da muss man nicht so draufhalten, schon gar nicht bei diesen Bedingungen. Einen so erfahrenen Piloten darf das einfach nicht passieren.“

Flotter Wechsel: Trotz Last-Minute-Einsatz klappten die Abläufe bei David Jahn (links) und seinem Teamkollegen Marcel Holzer. © Jörg Schreiber

Erinnerungen wurden wach an das Jahr 2019. In diesem räumte der frühere DTM-Pilot Stefan Mücke den Leipziger in Hockenheim gleich in der ersten Kurve von der Strecke. Der Traum vom Titel war zerplatzt. Soweit ist es in dieser Saison noch nicht. Zumal der Leipziger 2018 in Oschersleben sogar leer ausging. Am Meisterschaftsende stand er auf Platz drei.

Jahn's Ausbeute kann sich sehen lassen

Eine ganz wichtige Erkenntnis konnte Kirchhöfer neben den drei Punkten für Platz 13 am Sonnabend aber mit nach Hause nehmen: „Wir haben auf einer Strecke, die der Corvette gar nicht entgegenkommt gesehen, welches Potential in dem Fahrzeug steckt und das wir realistische Chancen haben, um die Meisterschaft mit zu fahren“, erzählt er abschließend.

Gefragter Interviewpartner: Nach Startplatz zwei am Sonnabend stand David Jahn Reporter Patrik Simon vor Rennbeginn Rede und Antwort. © Jörg Schreiber

Derweil geht es für David Jahn nicht vordergründig um die Meisterschaft, sondern vielmehr darum, an den kommenden Rennwochenende überhaupt wieder mit von der Partie zu sein. „Ich habe gezeigt, was ohne Vorbereitung möglich ist. Jetzt müssen die Verantwortlichen entscheiden wie es weiter geht“, so Jahn. Die Ausbeute kann sich sehen lassen: 16 Punkte und Gesamtrang sieben. Für jemanden, der Mittwoch Mittag davon erfährt, dass er am selben Tag um 18 Uhr in Oschersleben ins Auto steigen muss, eine Meisterleistung. Hingegen war aufgrund der Kürze der Zeit noch nicht einmal sein Rennanzug optisch auf dem aktuellen Stand.

Eines ist seit diesem Wochenende aber sicher: Für seinen alten Rennstall Küs Team 75 wird er nicht wie geplant auf dem Red-Bull-Ring ins Rennen gehen. „Das kann ich jetzt schon einmal ausschließen. Es wird jetzt alles versucht, dass es für mich im Porsche-Team Joos weitergeht“, hofft der 30-Jährige.