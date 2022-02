Leipziger Marvin Kirchhöfer fährt 2022 im McLaren - winkt nun sogar die DTM?

Leipzig. Die Saison für Leipzigs Motosport-Ass Marvin Kichhöfer ist eröffnet. Am Samstag bestritt der frischgebackene McLaren-Werksfahrer sein erstes Rennen für seinen neuen Arbeitgeber. Bei den "4 Stunden von Dubai" der Asien Le Mans Series landete er mit seinem britischen Teamkollegen Frank Bird und dem Schweden Alexander West auf Rang fünf. „Es war ein prima Einstand für uns. Vor allem, weil wir uns nach Platz 14 im Qualifying so weit nach vorn arbeiten konnten“, freut sich der Leipziger. Anzeige

Überhaupt scheint beim 27-Jährigen derzeit alles rund zu laufen. Nachdem sich seine Erfolge der letzten Jahre bis nach Woking, dem Stammsitz von McLaren, herumgesprochen hatten, ging alles recht schnell. Praktisch als großes vorweihnachtliches Geschenk erhielt er Ende 2021 von der Traditionsmarke seinen ersten Werksfahrervertrag. Zu diesem Zeitpunkt wusste er natürlich noch nicht, wohin für ihn die Reise in diesem Jahr genau gehen wird. Mittlerweile hat sich der Nebel gelichtet. Die vier Rennen der Asien Le Mans Series in Abu Dhabi bilden den Auftakt der neuen Saison. Das Hauptaugenmerk liegt beim Leipziger auf den Läufen der GT World Challenge. Zwischen April und Oktober stehen zehn Starts auf europäischen Strecken auf dem Programm. Anfang September macht der Fahrertross in Hockenheim Station. Für ihn wohl das einzige Rennen auf deutschem Boden. Damit ist klar, dass er in dieser Saison nicht im ADAC GT Masters an den Start gehen wird. „Das ist natürlich gerade für die Fans von Marvin sehr schade. Aber wir werden uns für Hockenheim etwas ganz Besonderes einfallen lassen“, verspricht Mentor und Vater Uwe Baade.

Für Marvin Kirchhöfer ist der Werksfahrervertrag bei McLaren seine bisher größte Chance. Auch wenn er im März 28 Jahre alt wird, gilt das Motto: lieber spät als nie. „Es ist natürlich für mich ein Traum, für McLaren zu fahren. Vollständig ist er aber erst, wenn sich auch noch die Erfolge einstellen“, erzählt er. Zwei Jahre plus eine mögliche Option hat er dafür Zeit. Es könnte aber auch ein Sprungbrett sein, um sich für weitere Aufgaben zu empfehlen. Kurzfristig arbeiten die Verantwortlichen bei McLaren daran, dass schon jetzt umfangreiche sportliche Programm noch umfangreicher zu machen. Rennen in Übersee sind für diese Saison noch in der Planung. Auch die DTM, in der seit der letzten Saison ausschließlich GT3-Fahrzeuge ihre Runden drehen, rückt wieder in greifbare Nähe. Um diesen Schritt allerdings in die Tat umzusetzen, müssen selbst im Hauptquartier von McLaren noch einige Hausaufgaben erledigt werden.



Doch die Entwicklung beim Leipziger zeigt klar nach oben. Nur zu gut erinnert man sich noch an das Jahr 2020, als die Karriere des Leipzigers am seidenen Faden hing. Erst der schwere Unfall bei den 12 Stunden im australischen Bathurst, bei dem der damals 25-Jährige zum Saisonauftakt nur knapp einer Katastrophe entging. Auf der 200 Kilometer westlich von Sydney gelegenen Strecke touchierte er mit seinem Fahrzeug eine Begrenzungsmauer. Das Fahrzeug geriet außer Kontrolle, rutschte auf der Fahrerseite die Mauer entlang und überschlug sich. Wie durch ein Wunder blieb er bei diesem Horrorcrash unverletzt. „Das war der schlimmste Unfall meines Lebens. Ich habe nur noch gehofft, dass es aufhört", verriet Kirchhöfer. Nur wenige Wochen später erreichte Corona auch den Motorsport. Es war der Anfang vom Ende seines Engagements bei Aston Martin.