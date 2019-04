Leipziger Marvin Kirchhöfer feiert zum Saisonauftakt Sieg in Oschersleben

Oschersleben. Erst Regen, dann Sektdusche: Leipzigs Motorsport-Ass Marvin Kirchhöfer hat am Sonnabend das erste Rennen in der ADAC-GT-Masters-Serie gewonnen. Mit seinem neuen Partner Markus Pommer fuhr der 25-Jährige in der MotorsportArena Oschersleben mit der Corvette C7 GT3-R fürs Team Callaway Competition ein Meisterstück auf der Piste.