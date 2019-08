Leipziger Marvin Kirchhöfer startet beim ADAC GT Masters in Zandvoort

Zandvoort. Er war schon öfter da. Zuletzt raste der Leipziger Marvin Kirchhöfer (25) Mitte Juli im Rahmen der Blancpain-Series durch die Dünen von Zandvoort. Für den R-Motorsport-Fahrer war es im Aston Martin Vantage AMR GT3 eine Tour zum Abhaken. Vollgas lautet die aktuelle Mission auf dem Kurs des niederländischen Badeortes. Kirchhöfer greift nach der zweimonatigen Sommerpause des ADAC GT Masters wieder ins Steuer der Callaway-Corvette. Zusammen mit seinem Teamkollegen Markus Pommer (28/Heilbronn) will er beim vierten Saisonlauf als direkter Verfolger die Tabellenspitze ins Visier nehmen.

„Ich freue mich schon sehr auf die Rennen. Es wird kein einfaches Wochenende, weil die Strecke unserem Auto nicht so gut liegt wie Most oder der Red-Bull-Ring. Aber wir geben Gas“, sagte Pilot Kirchhöfer vor dem schnellen Strandausflug. Los geht’s in der Liga der Supersportwagen am Freitag mit dem freien Training.

Duo Kirchhöfer/Pommer liegt auf der Lauer

Die Tabellenführer Patric Niederhauser und Kelvin van der Linde (HCB Racing/100 Punkte) im Audi R8 LMS werden von mehr als 30 weiteren GT3-Boliden von insgesamt acht Marken herausgefordert. Kirchhöfer/Pommer haben lediglich zehn Punkte Rückstand auf das führende Duo. Auf der Lauer liegt mit 68 Zählern der drittplatzierte Wahl-Leipziger David Jahn, ebenso mit der Corvette und Partner Sven Barth (38/Illertissen) unterwegs.

Auch in Sachen „Gutes tun“ passiert in Kirchhöfers Umfeld wieder einiges. In Zandvoort präsentiert Hauptsponsor Sportwagen Club Leipzig um Präsident Sven Rübner die vom ADAC Sachsen e.V. gegründete Stiftung Jugend, Motorsport und Verkehrssicherheit. Am Sonntag wird die Motorhaube der 600 PS starken Corvette C7 GT3-R noch einmal in veränderter Optik zu sehen sein. „MK“ ist Club-Ehrenmitglied.

Deutschlands größte Kartsport-Anlage, die ArenaE in Mülsen, geht am Freitag vor dem GT-Masters-Lauf in Betrieb. Dort entsteht ein Leistungszentrum zur Nachwuchsförderung. SPORT1 überträgt beide Rennen live. Gestartet wird am Sonnabend um 14.45 Uhr, am Sonntag 13 Uhr.

#GABFAF-Aktion: Will Eure C-Jugend beim van-der-Vaart-Abschied vor Zehntausenden Menschen spielen? Jetzt bewerben!