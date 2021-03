Leipziger Nachwuchsboxer Nikita Putilov will Weltmeister werden

Leipzig. Bamm, Bamm, Bamm! Geräuschvoll hallen die Schläge von Nikita Putilov durch die leere Trainingshalle des Boxrings Atlas. Hier am Sportforum bereitet sich der 18-Jährige Nachwuchsboxer auf die U19-Weltmeisterschaft vor, die vom 10. bis zum 24. April im polnischen Kielce stattfindet. Für Putilov ist es das erste große internationale Turnier seiner noch jungen Karriere, an Selbstbewusstsein mangelt es ihm aber nicht. „Ich fahre dorthin, um Weltmeister zu werden“, erklärt er ohne zu zögern. Anzeige

"Partnerarbeit fehlt"

Sein Trainer Torsten Müller hält dieses Ziel für realistisch. „Nikita zeichnet eine große Ruhe im Kampf aus. Er wird nicht hektisch, sondern stellt sich den Gegner zurecht und setzt immer wieder Nadelstiche. Nikita arbeitet viel mit dem Kopf“, beschreibt Müller die Stärken seines Schützlings. Putilov, dessen Eltern aus Russland stammen, gilt als eines der größten Boxtalente in Deutschland. 2019 wurde er als 16-Jähriger Deutscher U18-Meister und holte für Leipzig damit die erste Goldmedaille nach mehr als 20 Jahren.

Fast wäre es aber gar nicht so weit gekommen. Als Kind war Putilov sechs Jahre lang im Schwimmverein, ehe ihn ein Freund mit zum Boxen nahm. Damit war es um den gebürtigen Leipziger geschehen. „Ich habe mich sofort in den Sport verliebt“, gesteht er lachend. Seitdem trainiert er praktisch täglich – egal, ob Technik, Kraft oder Ausdauer. Da das Training immer abends stattfindet, entsteht auch kein Konflikt mit der Schule. Denn Putilov macht als Zwölftklässler momentan sein Fachabitur am Beruflichen Schulzentrum 1 in Leipzig.

Nikita Putilov (l.) hier mit Trainer Torsten Müller. © Christian Modla

Als Nachwuchskader durfte der 18-Jährige auch während Corona durchgehend trainieren, allerdings oft nur alleine mit seinem Trainer. „Die Partnerarbeit fehlt definitiv. Nur so kann man ein Gefühl für die Wettkampfsituation bekommen“, erklärt Müller, der versucht zumindest einmal in der Woche einen Boxpartner für Putilov zu organisieren.



Fokus auf WM

Ein Trainingslager, das zusammen mit anderen Nationalmannschaften zur Vorbereitung auf die WM Anfang April an der polnischen Ostseeküste geplant war, musste aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt werden. Stattdessen findet das Trainingslager jetzt in Frankfurt (Oder) am Bundesstützpunkt statt – allerdings ohne andere Nationen. Was die Stärke der Gegner betrifft, ist die WM, die in einer großen Blase mit engmaschiger Testung über die Bühne gehen soll, somit ein großes Rätselraten.

Während Putilov in Polen um den WM-Titel kämpft, schreiben seine Mitschüler Abitur. Um die Abschlussprüfungen herum kommt der Nachwuchsboxer aber natürlich nicht – er muss diese anschließend nachholen. Sein Blick richtet sich jedoch schon weiter in die Zukunft: Denn nach der Schule steht der Umzug nach Frankfurt (Oder) an. Die Stadt gilt als Hochburg des Boxsports und brachte Größen wie Henry Maske hervor. Putilov wird sich der Sportfördergruppe der Bundeswehr anschließen und am dortigen Bundesstützpunkt für sein großes Ziel trainieren: Die Olympischen Spielen 2024 in Paris.