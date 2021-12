Leipziger Profis unterstützen Trikot-Aktion für den guten Zweck

Leipzig. Mittelfeldmann Toni Lindenhahn ist nicht nur Drittliga-Profi beim Halleschen FC , sondern auch Gründungsmitglied des Vereins „Kinderlandschaft“, der sich für benachteiligte Kids in der Region ins Zeug legt. Das HFC-Idol rief Ex-Ballartisten, befreundete Sportler und zahlreiche Clubs dazu auf, signierte Originaltrikots zu stellen. Was zusammen kam: Über 30 Leiberl, Torwarthandschuhe und die Galloschen von Halles Kicker Terrence Boyd. Noch bis Sonntag können Fans das Gut ihrer Lieblinge online erstehen.

BVB, Liverpool oder Lok?

Die Aktion unterstützen nicht nur viele Vereine und Sportler aus Sachsen-Anhalt, sondern auch Bundesligisten wie Bayern München, Borussia Dortmund und RB Leipzig. Liebhaber von Fußball-Leibchen können auf getragene Jerseys aus der Champions League, dem DFB-Pokal oder ein Nationalelf-Trikot bieten. Ein DFB-Dress steuerte Nationalspieler Marcel Halstenberg bei. Der Rote Bulle ist nach kurierter Kapselverletzung nicht nur sportlich wieder am Ball, sondern auch in Sachen Benefizaktion. Der 30-Jährige hat keinen Moment gezögert. „Ich habe gerne ein Trikot für den Verein Kinderlandschaft gespendet, weil sie sich dafür einsetzen, tolle Projekte und Aktionen für benachteiligte Kinder auf die Beine zu stellen“, so Halstenberg gegenüber dem SPORTBUZZER.