Leipziger Radprofi Groß quält sich erfolgreich bei 40 Grad Hitze durch den Oman

Leipzig. Dieses Kunststück war ihm bereits zum Auftakt der Saudi-Tour gelungen: Am Dienstag schaffte der Leipziger Radprofi Felix Groß auch auf dem letzten Teilstück der Oman-Tour mit einem hervorragenden siebten Rang eine Top-Ten-Platzierung, obwohl er vor allem seinen Teamkollegen Fernando Gaviria (UAE Emirates) in Position bringen sollte. Der Kolumbianer sicherte sich wie am ersten Tag den Etappensieg, in seinem Sog holte sich auch der 23 Jahre junge Sachse eine Top-Platzierung. Zudem schaffte das Team noch Rang drei im Gesamtklassement.

„Wir sind sehr glücklich, die beiden Rundfahrten in Folge waren hart, aber für uns sehr erfolgreich“, sagte Felix Groß, dessen Körper vor allem auf der vorletzten Etappe in 1200 Metern Höhe bei 40 Grad und praller Sonne maximal gefordert wurde.

Nach den beiden Rundfahrten in Saudi-Arabien und im Oman steht in wenigen Tagen mit der UAE-Tour in den Emiraten die nächste noch größere Herausforderung an – denn nun geht es um World-Tour-Punkte. Nicht aber für Felix Groß, der erstmal heimkehrt und anschließend einige Klassiker in Belgien bestreitet. Die Begründung liefert er gleich mit: „Mein Team will mich behutsam aufbauen und mich im ersten Jahr als Straßenprofi nicht verheizen.“ Die Saison ist lang. Felix Groß kann sich noch oft beweisen.