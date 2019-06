Leipziger Radprofi Rüdiger Selig unterstützt DHfK-Nachwuchs

Leipzig. 144 Kilometer der Flachstrecke zwischen Ravenna und Modena lagen bereits hinter dem Feld, als Pascal Ackermann ins Straucheln kam. An der 1000-Meter-Marke touchierte er das Hinterrad seines Bora-hansgrohe-Teamkollegen und Anfahrers Rüdiger Selig, kam aus dem Gleichgewicht und riss im Sturz weitere Fahrer mit sich. Für den Pfälzer Ackermann endete so die Aussicht auf einen dritten Tagessieg beim Giro d’Italia, dem zweitwichtigsten Etappenrennen der Welt. Selig dagegen, eigentlich als Edelhelfer am Start, fuhr auf jener 10. Etappe einen starken dritten Platz ein. Ein Erfolg, über den sich der Leipziger Radprofi nicht richtig freuen konnte.

„Ich habe den Crash gehört und als ich mich umdrehte, sah ich, dass Pascal gestürzt war. Ich wusste nicht, ob ich anhalten oder weiterfahren soll. Habe mich dann entschlossen weiterzufahren, aber gegen Démare oder Vivant ist es schwierig für mich“, sagte der 30-Jährige, nachdem er hinter dem Franzosen und dem Italiener das Ziel erreicht hatte. Der Sturz sei umso ärgerlicher, weil sein Teamkollege „Acki“ gut drauf gewesen sei. „Aber so was kann passieren“, so SC-DHfK-Mitglied Selig. Am Ende überwog beim ganzen Team die Erleichterung, dass sich der Deutsche Meister nicht nachhaltig verletzt hatte. Er kam mit Schürfwunden und einigen heftigen Prellungen davon.

Selig lobt Teamgeist bei Bora-handsgrohe

Während Bora-Kollege Rafal Majka einen starken sechsten Platz im Gesamtklassement einfuhr, reichte es für Ackermann nur zu Platz 122. Besonders die Bergetappen hätten viel Zeit gekostet, erzählt Rudi Selig. „Da haben wir schon gelitten. Einmal dachte ich, jetzt ist es vorbei, aber Acki erholte sich wieder und wir sind mit viel Verspätung und Arbeit doch noch ins Feld gefahren.“ Der Pfälzer hielt trotz seiner Sturzverletzungen auch dank Seligs Hilfe durch und konnte als erster Deutscher beim Giro das Ciclamino-Trikot des punktbesten Fahrers ins Ziel bringen. „Zuerst fühlte ich mich als Underdog, aber jetzt weiß ich, was ich leisten kann“, sagt der 25-Jährige und dankte seinem Team, das ihn immer wieder aufgebaut und motiviert hat:„Ich habe echte Freunde im Team. Sie unterstützen mich immer.“

Auch Selig lobt den Zusammenhalt bei Bora-handsgrohe. Nirgends sonst habe er erlebt, dass alle Fahrer in solchem Maße ihr Ego zurückstellen und an einem Strang ziehen. „Davor ziehe ich den Hut“, so der gebürtige Zwenkauer, der das gewonnene Sprint-Trikot des Kollegen zu den Top-5-Highlights seiner Karriere zählt.

Namensgeber für „Rüdiger Selig Future Team“

Mittlerweile ist Selig, erschöpft aber glücklich, wieder in Leipzig und hat sich gleich das nächste Projekt auf die Fahne geschrieben: Als Namensgeber des „Rüdiger Selig Future Teams“ unterstützt er die besten Nachwuchs-Talente des DHfK. Berufen wurden gestern fünf Radsportler von 11 bis 14 Jahren, die sich durch starke Leistungen in Sachsen hervorgetan haben. „Voraussetzung für die Förderung ist Leistungsbereitschaft. Wir wollen auch sehen, dass sie sich mit unserem Verein identifizieren und für andere junge Sportler ein Vorbild sind“, sagt DHfK-Radsport-Abteilungsleiter Roland Hempel.

Die Förderung besteht aus Zuschüssen zu Trainigslagern, der Übernahme von Wettkampfgebühren sowie regelmäßigen Leistungsdiagnostiken und Bike-Fittings. Rüdiger Selig, seit 20 Jahren im Verein, soll das Gesicht des Teams sein und durch seine Popularität Sponsoren aufmerksam machen. Mehr sei aus Zeitgründen nicht möglich. „Ich werde versuchen, zu wichtigen Events anwesend zu sein“, sagt Rudi Selig, der nach dem Giro zwar noch „gute Beine“ hat, aber wegen entzündeter Stimmbänder gestern bei der Teamberufung lieber den schweigsamen Förderer gab.

Start bei Straßen-DM auf dem Sachsenring

Ende Juni will er bei der Straßen-DM auf dem Sachsenring wieder sein Können zeigen – Heimrennen motivieren ihn besonders. Im August steht die Polen-Rundfahrt an. „Da will ich mit Acki gut fahren – und dann hoffentlich auch die EM und WM“, so Selig, dem die Helferrolle einfach liegt – im Bora-Team und für die Leipziger Talente.

Zum Future Team gehören aufgrund ihres Fleißes und erster Erfolge die DHfK-Talente Oskar Doberschütz (10), Jannes Mika Müller (10), Lennard Gallwitz (10), Lea Conrad (14) und Antonio Hoeßer (12).

